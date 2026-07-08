Lionel Messi lập kỷ lục sút hỏng penalty tại World Cup, dân mạng đồng loạt réo tên CR7

Lionel Messi vừa trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau pha sút penalty hỏng ăn ở vòng 1/8 World Cup 2026, khi Argentina đang bị Ai Cập dẫn trước 0 - 1. Qua đó, siêu sao 39 tuổi lập một kỷ lục không hề mong muốn trong lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh: Cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup sút hỏng hai quả phạt đền ở cùng một kỳ giải.

Messi sút hỏng penalty trở thành đề tài "hot" trên mạng xã hội.

Ngay sau tình huống này, mạng xã hội ngập tràn những bình luận trái chiều. Không ít người bày tỏ sự tiếc nuối khi Messi bỏ lỡ cơ hội giúp Argentina cân bằng tỷ số. Tuy nhiên, bên cạnh đó, rất nhiều tài khoản cũng đồng loạt nhắc đến Cristiano Ronaldo, người vừa khép lại kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp sau thất bại của Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha.

"Đừng bao giờ nói Ronaldo đá penalty kém hơn Messi nữa", một tài khoản Facebook bình luận.

Facebooker Nguyễn Minh viết: "Nhìn Messi mới thấy CR7 đúng là sinh ra cho những quả phạt đền, càng áp lực càng lạnh lùng".

Một người khác bình luận: "Mấy hôm trước fan Messi còn nhắc Ronaldo, giờ fan Si 10 lại réo tên CR7.".

Không ít bình luận cho rằng cuộc tranh luận giữa Messi và Ronaldo chưa bao giờ kết thúc, ngay cả khi cả hai đều đang ở những năm cuối của sự nghiệp. Chỉ một khoảnh khắc trên sân cũng đủ để người hâm mộ của hai siêu sao tiếp tục so sánh về bản lĩnh, khả năng chịu áp lực và hiệu suất thực hiện các quả phạt đền.

Ở chiều ngược lại, nhiều người hâm mộ lên tiếng bảo vệ Messi, cho rằng việc chỉ trích anh sau một cú sút hỏng là thiếu công bằng.

"Messi đã cống hiến quá nhiều cho bóng đá và mang chức vô địch World Cup về cho Argentina. Một quả penalty không thể xóa đi tất cả", tài khoản Thanh Tùng bình luận.

Facebooker Hoàng Nam viết: "Ngay cả những cầu thủ vĩ đại nhất cũng có lúc thất bại. Điều đó không làm Messi kém vĩ đại hơn".

Một số ý kiến cũng nhấn mạnh rằng, ở tuổi 39, Messi vẫn là đầu tàu của Argentina và tiếp tục gánh vác trách nhiệm trong những thời khắc quan trọng. Theo họ, việc dám bước lên thực hiện quả phạt đền dưới áp lực cực lớn đã cho thấy bản lĩnh của một thủ lĩnh, dù kết quả không như mong muốn.

Messi lập kỷ lục sút hỏng penalty tại World Cup.

Dân mạng ví von nhắc tới Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Những so sánh giữa Messi và CR7.

Dân mạng được dịp chê Messi không giỏi đá penalty.

Giữa Messi và Ronaldo không phải "Misses Call" mà là "Missed Pen".