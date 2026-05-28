iPhone 17 Pro Max bản độ dát vàng chỉ dành cho giới siêu giàu

Caviar, thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực chế tác thiết bị công nghệ xa xỉ, vừa giới thiệu phiên bản iPhone 17 Pro Max mang tên T-Great, dành riêng cho giới siêu giàu. Phiên bản này được thiết kế để thay thế mẫu điện thoại Trump Mobile T1, tiếp tục khẳng định phong cách phô trương của Caviar.

T-Great nổi bật với bộ khung chế tác từ hợp kim trang sức, thay thế lớp hoàn thiện kính và titan quen thuộc của iPhone 17 Pro Max. Mặt lưng của thiết bị được mạ vàng 24 karat kép, với biểu tượng chữ "T" nổi khối ở trung tâm, tạo nên vẻ ngoài sang trọng và đậm chất sưu tầm.

Đặc biệt, lá cờ Mỹ được chế tác bằng kỹ thuật tráng men cloisonné truyền thống, với 50 ngôi sao và 13 sọc đặc trưng được tái hiện tinh xảo bằng men màu và đường viền vàng.

Không chỉ dừng lại ở thiết kế, trải nghiệm mở hộp của T-Great cũng được Caviar nâng tầm với hộp đựng cao cấp có thiết kế tương tác, yêu cầu một chiếc chìa khóa mạ vàng 24 karat để mở.

Với mức giá lên tới 10.500 USD (khoảng 276 triệu đồng), mẫu iPhone 17 Pro Max T-Great này không chỉ là một chiếc điện thoại, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật. Caviar cũng cho phép khách hàng tùy chỉnh chiếc iPhone 17 Pro Max hiện có của họ, tuy nhiên, mức phí cho dịch vụ này vẫn chưa được công bố.