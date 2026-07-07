iPhone 18 Pro sẽ có thêm một đối thủ siêu mạnh - Xiaomi 18

Những tin đồn mới nhất cho hay, Xiaomi 18 sẽ sở hữu viên pin chỉ lớn hơn một chút so với Xiaomi 17.

Đây là cách làm của Samsung, cũng là cách làm của Apple… về pin. Hai trong số những chiếc điện thoại Android tốt nhất – Galaxy S25 và Galaxy S26 chính là 1 ví dụ. Chiếc Galaxy S25 có viên pin 4.000 mAh trong khi Galaxy S26 có viên pin 4.300 mAh.

Xiaomi 18 sẽ có pin cực lớn.

Một số flagship như Galaxy S26 Ultra lại có cùng viên pin dung lượng 5.000 mAh như các phiên bản tiền nhiệm từ 7 năm trước (Galaxy S20 Ultra).

Theo các dự đoán, chiếc điện thoại cao cấp Xiaomi 18 sắp ra mắt sẽ có pin dung lượng 7.200 mAh. Viên pin này chỉ lớn hơn 200 mAh so với viên pin 7.000 mAh của Xiaomi 17. 200 mAh không đủ để tạo ra sự khác biệt khi nói đến viên pin khoảng 7.000 mAh. Đó chỉ là sự thay đổi khoảng 3%.

Tuy nhiên, trên thực tế, dung lượng 7.200 mAh đã là quá đủ. Kết hợp viên pin này với một con chip tiên tiến và hiệu quả sẽ biến Xiaomi 17 trở thành một chiếc điện thoại mạnh mẽ, sử dụng tốt trong gần 2 ngày.

Trước hết, Xiaomi 18 được đồn đoán sẽ sử dụng bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 của Qualcomm, cùng chip 2nm trong Xiaomi 18 Pro. Điều này sẽ giúp Xiaomi 18 trở thành một trong số ít những chiếc điện thoại flagship nhỏ gọn sở hữu chip mạnh mẽ.

Dòng Xiaomi 18 sẽ "đối đầu" với dòng iPhone 18 Pro.

Điện thoại dự kiến ​​sẽ có màn hình 6,4 inch (độ phân giải 2K) và viền màn hình rất mỏng. Các báo cáo cũng cho thấy, sản phẩm sẽ sử dụng công nghệ màn hình SuperPixel trong khi vẫn giữ thiết kế nhỏ gọn, dễ cầm nắm và sử dụng.

Hệ thống camera sẽ là một trong những nâng cấp lớn nhất. Xiaomi 18 dự kiến ​​tích hợp hai camera 200 MP với cảm biến lớn cùng với ống kính tele 3x dạng kính tiềm vọng. Đây sẽ là lần đầu tiên Xiaomi trang bị camera zoom kính tiềm vọng cho dòng flagship thông thường thay vì chỉ dành riêng cho các phiên bản Pro.

Một tính năng sẽ vẫn độc quyền trên dòng Pro là màn hình phía sau. Theo các báo cáo trước đó, Xiaomi 18 tiêu chuẩn sẽ không có màn hình phụ như phiên bản Pro.

Xiaomi 18 Pro dự kiến ​​sở hữu viên pin dung lượng "khủng" 8.500mAh, vượt xa hầu hết các điện thoại thông minh cao cấp về dung lượng. Mặc dù pin lớn hơn, tốc độ sạc của máy được đồn đoán vẫn giữ nguyên - sạc có dây 100W và sạc không dây 50W.

Xiaomi dự kiến ​​ra mắt dòng Xiaomi 18 vào tháng 9, có thể sớm hơn một chút so với năm ngoái. Chúng sẽ cạnh tranh trực tiếp với dòng iPhone 18 Pro của Apple khi ra mắt.