Lý do hàng đầu khiến người dùng chê iPhone 18 Pro

Việc Apple xác nhận sẽ phải điều chỉnh giá bán các sản phẩm trong thời gian tới đã khiến những cuộc thảo luận về iPhone 18 Pro chuyển từ câu hỏi "có tăng giá hay không" sang "tăng bao nhiêu". Nguyên nhân chính được cho là đến từ cuộc khủng hoảng nguồn cung chip nhớ và bộ nhớ lưu trữ. Đó là bởi nhu cầu từ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) tăng mạnh, kéo theo chi phí sản xuất thiết bị điện tử leo thang.

iPhone 18 Pro dự kiến tăng giá so với bản tiền nhiệm.

Trước đó, Apple đã tăng giá một số dòng Mac, iPad và các sản phẩm khác vì chi phí linh kiện cao hơn. Theo nhiều dự đoán, iPhone 18 Pro cũng khó tránh khỏi xu hướng này.

Hiện tại, iPhone 17 Pro có giá khởi điểm 1.099 USD (khoảng 28,9 triệu đồng), đã thuộc nhóm smartphone cao cấp trên thị trường. Một cuộc khảo sát với 1.066 người tham gia cho thấy, đa số người dùng khá thận trọng trước khả năng giá bán tiếp tục tăng.

Cụ thể, 621 người, tương đương 58% cho biết họ không sẵn sàng trả thêm bất kỳ khoản tiền nào cho iPhone 18 Pro so với mức giá khởi điểm hiện tại là 1.099 USD của iPhone 17 Pro. Điều này phản ánh tâm lý ngày càng cân nhắc của người tiêu dùng khi chi phí sở hữu smartphone cao cấp liên tục tăng trong những năm gần đây.

Trong khi đó, hai phương án tăng thêm 50 USD và 100 USD cùng nhận được 181 phiếu, tương đương 17% mỗi lựa chọn. Chỉ 77 người, chiếm khoảng 7%, chấp nhận mức tăng lên tới 150 USD.

Tuy nhiên, các dự báo gần đây lại cho thấy mức tăng thực tế có thể còn cao hơn đáng kể. Một số nguồn tin cho rằng iPhone 18 Pro có thể tăng thêm 200–300 USD, đưa giá khởi điểm lên khoảng 1.299–1.399 USD nếu những áp lực về chi phí linh kiện không được cải thiện.

Nhiều người dùng iPhone không chấp nhận iPhone 18 Pro tăng giá.

Đối với người dùng, mức giá mới sẽ là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định nâng cấp, đặc biệt với những ai đang sử dụng các mẫu iPhone Pro gần đây. Khoảng cách giá ngày càng lớn cũng khiến nhiều người cân nhắc kéo dài vòng đời thiết bị hiện có thay vì đổi máy hằng năm.

Ở góc độ thị trường, Apple vẫn đang giữ vị thế dẫn đầu trong phân khúc smartphone cao cấp từ 600 USD trở lên. Nhiều chuyên gia nhận định nhóm khách hàng của hãng có xu hướng chấp nhận mức giá cao nếu sản phẩm mang lại trải nghiệm tương xứng. Tuy nhiên, khả năng chấp nhận tăng giá vẫn phụ thuộc vào những cải tiến thực tế trên thế hệ mới.

Theo các thông tin rò rỉ, iPhone 18 Pro được kỳ vọng sẽ sở hữu bộ xử lý nhanh hơn, thời lượng pin dài hơn, hệ thống camera được nâng cấp cùng một số thay đổi về thiết kế. Nếu các nâng cấp này đủ rõ rệt, người dùng có thể dễ chấp nhận mức giá mới hơn.