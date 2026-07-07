Cách giải phóng dung lượng khi điện thoại Android đầy bộ nhớ

Khi dung lượng lưu trữ cạn kiệt, thiết bị có thể hoạt động chậm hơn, không thể cập nhật ứng dụng, chụp ảnh hoặc tải thêm dữ liệu.

Theo PhoneArena, nguyên nhân phổ biến nhất không phải do hệ điều hành mà đến từ dữ liệu được tích lũy trong quá trình sử dụng.

Google Pixel 10 Pro. Ảnh: PhoneArena

Vì sao bộ nhớ điện thoại nhanh đầy?

Có ba nguyên nhân thường gặp:

Bộ nhớ đệm (cache) của các ứng dụng ngày càng lớn sau thời gian dài sử dụng.

Dữ liệu ứng dụng như tệp tải xuống, bản đồ ngoại tuyến, nhạc, phim hoặc video lưu để xem offline.

Các tệp cũ bị bỏ quên như tài liệu, ảnh, video hoặc file APK sau khi cài đặt.

Đặc biệt, các ứng dụng xem phim và nghe nhạc như Spotify, YouTube hay Netflix có thể chiếm hàng chục GB, nếu người dùng thường xuyên tải nội dung về máy.

1. Kiểm tra thư mục Tải xuống và xóa các tệp không cần thiết

Đây là bước đơn giản nhưng thường mang lại hiệu quả nhất.

Trên hầu hết điện thoại Android, người dùng có thể mở ứng dụng Quản lý tệp (Files) hoặc tải về Files by Google, sau đó: Mở ứng dụng Files > Chọn mục Downloads (Tải xuống) > Kiểm tra các tệp PDF, video, ảnh, file ZIP hoặc APK đã tải về > Xóa những tệp không còn sử dụng.

Tiếp đến, mở Thùng rác (Trash/Bin) nếu có và xóa vĩnh viễn các tệp. Nếu không làm bước này, nhiều thiết bị vẫn giữ các tệp đã xóa trong 30 ngày và chúng vẫn chiếm dung lượng.

Ngoài ra, mục Clean (Dọn dẹp) trong Files by Google có thể tự động phát hiện: File rác, file trùng lặp, file dung lượng lớn, ảnh chụp màn hình cũ, file tải xuống đã lâu không sử dụng. Đây là cách nhanh để thu hồi vài GB dung lượng chỉ sau vài phút.

Ứng dụng Files by Google. Ảnh chụp màn hình

2. Xóa bộ nhớ đệm (Cache) của ứng dụng

Cache là dữ liệu tạm thời giúp ứng dụng mở nhanh hơn. Tuy nhiên, sau nhiều tháng sử dụng, cache có thể tăng lên hàng GB.

Để xóa cache: Mở Cài đặt (Settings) > Chọn Ứng dụng (Apps) > Nhấn Xem tất cả ứng dụng nếu cần. Chọn ứng dụng đang chiếm nhiều dung lượng > Vào Bộ nhớ (Storage & Cache) > Chọn Xóa bộ nhớ đệm (Clear Cache).

Nên ưu tiên dọn cache của các ứng dụng như: Facebook, Instagram, TikTok, Chrome, YouTube, Spotify.

Việc xóa cache không làm mất tài khoản, ảnh hay dữ liệu cá nhân. Ứng dụng chỉ cần tải lại một số dữ liệu trong lần mở tiếp theo.

3. Chỉ xóa dữ liệu ứng dụng khi thực sự cần thiết

Bên cạnh cache còn có mục Clear Storage hoặc Clear Data. Khác với cache, thao tác này sẽ: Đăng xuất khỏi ứng dụng, xóa dữ liệu cài đặt, xóa dữ liệu ngoại tuyến, có thể làm mất tiến trình game nếu chưa đồng bộ lên đám mây.

Vì vậy, giải pháp này chỉ nên sử dụng khi ứng dụng bị lỗi, muốn giải phóng nhiều dung lượng, đã sao lưu dữ liệu quan trọng.

4. Xóa nội dung tải về trong các app xem phim, nghe nhạc

Đây là nguyên nhân khiến nhiều người bất ngờ vì các ứng dụng hiếm khi nhắc người dùng xóa nội dung đã tải.

Với Netflix, mở ứng dụng, chọn mục Downloads rồi xóa các bộ phim hoặc tập phim đã xem.

Với YouTube, mở ứng dụng, chọn Bạn (You), vào Downloads, xóa các video ngoại tuyến.

Với Spotify, mở Your Library, chọn bộ lọc Downloaded, mở album hoặc playlist. Nhấn biểu tượng tải xuống để xóa.

Nếu muốn xóa toàn bộ nhạc đã tải, vào Spotify > Settings and privacy > Data-saving and offline > Remove all downloads.

Nếu thường xuyên tải phim hoặc playlist để xem khi không có Internet, đây có thể là nơi chiếm nhiều dung lượng nhất trên điện thoại.

5. Gỡ bỏ ứng dụng và game không còn sử dụng

Một số game hiện nay có dung lượng từ 10-30 GB, trong khi nhiều ứng dụng cũng lưu lượng lớn dữ liệu theo thời gian.

Để kiểm tra, mở Cài đặt > vào Bộ nhớ (Storage) > chọn Ứng dụng (Apps) > sắp xếp theo dung lượng.

Nếu có ứng dụng ít sử dụng nhưng chiếm nhiều bộ nhớ, hãy cân nhắc gỡ cài đặt.

6. Xóa file APK sau khi cài ứng dụng

Nếu cài ứng dụng từ file APK thay vì Google Play, nhiều người quên xóa bộ cài sau khi cài đặt xong. Các file APK chỉ dùng để cài ứng dụng và không còn cần thiết sau khi cài xong. Một số bộ cài có dung lượng hơn 1 GB, vì vậy việc xóa chúng có thể giúp giải phóng đáng kể không gian lưu trữ.