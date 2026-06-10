Ngỡ ngàng khi so sánh ảnh chụp của iPhone 17 Pro và máy ảnh Olympus

Trong nhiều năm, khả năng zoom luôn được xem là một trong những điểm yếu lớn nhất của smartphone so với máy ảnh chuyên dụng. Tuy nhiên, sự phát triển của cảm biến độ phân giải cao cùng các thuật toán xử lý hình ảnh đang làm thay đổi cục diện.

Olympus E-M10 Mark IV và iPhone 17 Pro.

Để đánh giá thực tế, một bài thử nghiệm đã đặt iPhone 17 Pro cạnh bộ máy ảnh mirrorless Olympus E-M10 Mark IV cùng ống kính Olympus M.Zuiko Digital ED 12-200mm.

Cuộc đối đầu giữa smartphone và máy ảnh chuyên dụng

iPhone 17 Pro được trang bị hệ thống ba camera gồm camera chính 48 MP, camera góc siêu rộng 48 MP và camera tele 48 MP hỗ trợ zoom quang học 4x.

iPhone 17 Pro.

Trong khi đó, Olympus E-M10 Mark IV sở hữu cảm biến Four Thirds độ phân giải 20,3 MP. Điểm đáng chú ý nằm ở ống kính M.Zuiko Digital ED 12-200mm, cho phép bao phủ dải tiêu cự rất rộng.

Để đảm bảo tính công bằng, cả hai thiết bị được thiết lập ở mức zoom tương đương 16x. Với hệ số crop 2x của cảm biến Four Thirds, ống kính Olympus được đặt tại tiêu cự 200 mm để cho góc nhìn tương đương iPhone.

Máy ảnh Olympus E-M10 Mark IV.

Ở mức zoom này, Olympus ghi lại ảnh độ phân giải đầy đủ 20,3 MP (5.184 x 3.888 pixel), iPhone 17 Pro sử dụng vùng cắt 12 MP từ trung tâm cảm biến (4.032 x 3.024 pixel) và áp dụng thuật toán xử lý để tái tạo hình ảnh.

Cảnh 1: Công trình đang xây dựng

Nhìn chung, hai thiết bị cho chất lượng ảnh khá tương đồng khi quan sát trên màn hình điện thoại. iPhone tạo ra màu sắc ấm hơn và độ tương phản cao hơn đôi chút.

Tuy nhiên khi phóng lớn, Olympus thể hiện lợi thế rõ rệt nhờ khả năng tái tạo chi tiết tự nhiên hơn trên từng viên gạch và bề mặt vật liệu. Máy ảnh chuyên dụng giành chiến thắng ở nội dung này.

Người chiến thắng: Máy ảnh Olympus

Cảnh 2: Cận cảnh bông hoa

Ở bài thử chụp bồn hoa từ khoảng cách xa, cục diện đảo chiều. iPhone 17 Pro cho màu sắc chính xác, kiểm soát phơi sáng tốt và giữ lại nhiều chi tiết trên cánh hoa màu vàng. Trong khi đó, Olympus gặp hiện tượng cháy sáng nhẹ ở một số vùng nổi bật.

Khả năng xử lý HDR và thuật toán cân bằng sáng của iPhone giúp smartphone giành lợi thế trong tình huống này.

Người chiến thắng: iPhone 17 Pro.

3. Cảnh 3: Tòa nhà Lefcourt Colonial mang phong cách kiến trúc Neo-Gothic

Bài kiểm tra tiếp theo với tiếp tục cho thấy ưu thế của máy ảnh chuyên dụng ở khả năng tái tạo chi tiết kiến trúc. Khi phóng lớn, máy ảnh Olympus ghi nhận các đường nét sắc sảo hơn và thể hiện bề mặt đá tự nhiên chính xác hơn.

Dù vậy, ảnh từ iPhone lại mang đến cảm giác thị giác ấn tượng nhờ độ tương phản mạnh và hiệu ứng nổi khối rõ rệt hơn.

Người chiến thắng: Máy ảnh Olympus.

4. Cảnh 4: Hoa pansy màu xanh nhạt

Ở ảnh chụp này, kết quả khá bất ngờ. Dù Olympus sở hữu cảm biến lớn hơn, iPhone 17 Pro vẫn tái tạo được lượng chi tiết tương đương trên cánh hoa. Ngoài ra, việc Olympus hơi thiếu sáng khiến nhiều chi tiết ở vùng lá cây bị mất đi.

Người chiến thắng: iPhone 17 Pro.

5. Cảnh 5: Chụp chân dung

Máy ảnh vẫn giữ lợi thế ở chân dung và zoom cực xa. Trong thử nghiệm chụp chân dung, Olympus E-M10 Mark IV cho thấy lý do máy ảnh chuyên dụng vẫn có chỗ đứng riêng.

Ảnh từ Olympus tái hiện làn da, đường nét khuôn mặt và các chi tiết nhỏ một cách tự nhiên hơn. Hiệu ứng xóa phông quang học từ ống kính tele cũng tạo ra chiều sâu hình ảnh mà thuật toán của smartphone khó có thể tái tạo hoàn toàn.

Ảnh từ iPhone 17 Pro vẫn đủ tốt cho nhu cầu đăng mạng xã hội, nhưng khi xem trên màn hình lớn, độ sắc nét và khả năng chuyển tiếp vùng nét – mờ chưa thể sánh bằng máy ảnh mirrorless.

Người chiến thắng: Máy ảnh Olympus.

Cảnh 6: Chụp Mặt Trăng

Tình huống này vốn được xem là bài kiểm tra khó đối với mọi hệ thống zoom. Do độ tương phản rất cao giữa bầu trời đêm và bề mặt Mặt Trăng, cả hai thiết bị đều phải điều chỉnh thủ công để kiểm soát phơi sáng.

Trên iPhone 17 Pro, dù đã giảm tối đa độ sáng, ảnh thu được vẫn chỉ ở mức chấp nhận được. Trong khi đó, Olympus sau khi thiết lập chế độ thủ công đã ghi lại rõ các miệng núi lửa, vùng tối và cấu trúc bề mặt của Mặt Trăng.

Kết quả cho thấy máy ảnh chuyên dụng vẫn vượt trội ở các tình huống zoom xa và đòi hỏi lượng chi tiết cực lớn.

Người chiến thắng: Máy ảnh Olympus.

Kết luận

Tổng thể, Olympus E-M10 Mark IV giành chiến thắng ở nhiều hạng mục hơn. Tuy nhiên, khoảng cách không còn quá lớn như trước đây. Với mức giá thấp hơn hàng trăm USD, iPhone 17 Pro cho thấy sức mạnh của nhiếp ảnh điện toán có thể tạo ra những bức ảnh có độ phơi sáng hợp lý, màu sắc dễ chịu và đủ chất lượng cho phần lớn nhu cầu sử dụng hàng ngày.