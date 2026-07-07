Thiết lập nhỏ giúp xem World Cup rực rỡ, đã mắt hơn trên màn hình TV

Thời gian qua, trên các diễn đàn mạng xã hội, không ít người đã hỏi nhau về cách điều chỉnh TV sao cho có trải nghiệm xem World Cup mãn nhãn hơn. Trên thực tế, hình ảnh và âm thanh phát ra phụ thuộc lớn vào chất lượng nguồn và khả năng xử lý của phần cứng thiết bị đích, nhưng người dùng vẫn có thể thiết lập thủ công chế độ hình ảnh để phù hợp với từng nội dung cần xem.

Cách đơn giản nhất là người dùng có thể chuyển TV sang chế độ hình ảnh Sống động. Thiết lập này giúp tăng độ sáng, độ tương phản và độ bão hòa màu sắc, mang lại cảm giác sân cỏ tươi rói, hình ảnh nổi khối và giàu sức sống hơn hẳn so với chế độ Tiêu chuẩn.

Chẳng hạn trên các dòng TV LG (chạy webOS), Sony và Xiaomi (chạy Google TV), thao tác khá đơn giản: Chỉ cần nhấn nút Thiết lập trên điều khiển từ xa > vào mục "Chế độ hình ảnh" > chọn "Sống động".

Cách thiết lập chế độ Sống động trên TV chạy webOS 26.

Cách thiết lập chế độ Sống động trên TV chạy Google TV.

Sau khi chuyển đổi, màu xanh của mặt cỏ sẽ trở nên rực rỡ. Bên cạnh đó, màu áo của các tuyển thủ, cờ phướn hay trang phục của cổ động viên trên khán đài cũng nổi bật hẳn nhờ độ tương phản được tăng cường. Với những trận đấu diễn ra vào ban ngày hoặc xem TV ở phòng khách có nhiều ánh sáng, chế độ này còn góp phần giúp hình ảnh dễ quan sát hơn.

Màu sắc của chế độ Tiêu chuẩn (trên) trung tính cho các nội dung thông thường hay phim ảnh, trong khi chế độ Sống động (dưới) phù hợp hơn cả cho bóng đá.

Dù vậy, chế độ Sống động nói trên lại không thật sự phù hợp để xem phim điện ảnh. Khi sử dụng TV xem phim vào buổi tối, người dùng nên chuyển trở lại chế độ Tiêu chuẩn hoặc Nhà làm phim để có màu sắc trung tính.

Ngoài việc điều chỉnh chế độ hình ảnh, chất lượng tấm nền cũng ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm xem bóng đá. Vậy nên, nếu có điều kiện nâng cấp TV, OLED vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc đối với nhu cầu xem thể thao. Công nghệ điểm ảnh tự phát sáng cho phép tái tạo màu đen gần như tuyệt đối, độ tương phản rất cao và mang lại thị giác sâu thẳm.