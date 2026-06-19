Caviar ra mắt ốp lưng từ tính cho iPhone 17 Pro Max bằng da cá sấu, hóa thạch khủng long

Caviar, hãng chuyên độ chế thiết bị cao cấp, vừa ra mắt bộ sưu tập phụ kiện mới dành cho iPhone 17 Pro Max mang tên Genesis. Khác với những sản phẩm trước đây, lần này Caviar không thay thế toàn bộ khung máy mà giới thiệu các mô-đun tùy chỉnh từ tính. Những phụ kiện này hoạt động như những tấm ốp lưng cao cấp, dễ dàng gắn vào thiết bị mà không cần tháo rời điện thoại.

Sản phẩm nổi bật nhất trong bộ sưu tập Genesis là Relict, có giá 4.490 USD (khoảng 118,2 triệu đồng) và chỉ được sản xuất giới hạn bảy chiếc. Điểm nhấn của Relict là một mảnh hóa thạch khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex được gắn vào mặt sau, cùng với khung chế tạo từ titan nhẹ dùng trong ngành hàng không và da cá sấu, hoàn thiện với tông màu xám khói đến trắng kiểu Himalaya, điểm xuyết bằng men trang sức màu xanh lam.

Ngoài Relict, Caviar còn cung cấp bốn mẫu khác trong dòng Genesis, mỗi mẫu giới hạn 99 chiếc. Mẫu cơ bản là Proteus, giá 1.630 USD (khoảng 42,9 triệu đồng), kết hợp da cá sấu màu xanh lam với titan hàng không màu bạc.

Hai mẫu cao cấp hơn là Stimulus và Vector, đều có giá 1.910 USD (khoảng 50,2 triệu đồng), sử dụng khung titan phủ PVD đen và da cá sấu đen, với điểm khác biệt ở các chi tiết men màu cam cho Stimulus và màu đen cho Vector.

Cuối cùng, mẫu Orion có giá 2.060 USD (khoảng 54,2 triệu đồng), với khung titan phủ PVD vàng, da cá sấu màu xanh lam và các chi tiết men xanh lam, được thiết kế để mô phỏng bầu trời đêm.

Tất cả các mô-đun trong bộ sưu tập Genesis đều sử dụng hệ thống gắn từ tính, cho phép người dùng dễ dàng tháo lắp mà không cần dụng cụ. Caviar cho biết các phụ kiện sẽ được vận chuyển trong hộp quà tặng đặc trưng của hãng.