iPhone 17 Pro sẽ là “án tử” cho smartphone chơi game

iPhone 17 Pro mạnh mẽ ra sao

Sở hữu chip A19 Pro mới cùng RAM nâng cấp lên 12 GB, iPhone 17 Pro hứa hẹn mang đến hiệu năng vượt trội so với thế hệ trước, đồng thời củng cố sức hút của dòng Pro vốn đã rất được ưa chuộng.

Thiết kế tản nhiệt mới đáng chú ý của iPhone 17 Pro.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là thiết kế vỏ nhôm nguyên khối hoàn toàn mới, giúp cải thiện khả năng tản nhiệt đáng kể. Nhờ đó, iPhone 17 Pro không chỉ duy trì hiệu suất cao trong các bài kiểm tra ngắn mà còn đảm bảo sự ổn định trong quá trình sử dụng lâu dài.

Theo kết quả benchmark bằng phần mềm 3D Mark, hiệu năng của iPhone 17 Pro chỉ giảm khoảng 19%, duy trì 81% công suất sau 20 phút hoạt động liên tục. Trong khi đó, iPhone 16 Pro Max chỉ duy trì 65% ở cùng bài kiểm tra - một sự chênh lệch rõ ràng giữa hiệu suất duy trì của iPhone 17 Pro so với mẫu iPhone mạnh nhất trước đây.

Kết quả kiểm tra ứng suất 3D Mark của iPhone 17 Pro, do Dave2D cung cấp.

YouTuber Dave2D, người đầu tiên chia sẻ kết quả này, nhận định: “Dù iPhone 16 Pro Max có công nghệ làm mát thụ động, nhưng lớp vỏ kính của nó không hiệu quả bằng thiết kế nhôm nguyên khối của iPhone 17 Pro. Nhôm được cho là có khả năng tản nhiệt tốt gấp 20 lần titan, điều này giúp máy giải phóng nhiệt nhanh chóng hơn”.

Liệu smartphone chơi game chuyên dụng còn cần thiết?

Khả năng nói trên đưa mọi người đến câu hỏi: Nếu dòng iPhone 17 Pro giờ đây có thể tản nhiệt hiệu quả đến vậy, kết hợp chip xử lý mới mạnh mẽ như vậy, liệu chúng ta có thực sự cần smartphone chơi game nữa không?

Những smartphone chơi game chuyên dụng như Asus ROG Phone 9 Pro có lý do phải lo lắng khi so kè với iPhone 17 Pro Max.

Để đi tìm câu trả lời, chúng ta hãy cùng so sánh sức mạnh iPhone 17 Pro Max với Asus ROG Phone 9 Pro - smartphone chơi game vượt trội trước đó. Kết quả điểm chuẩn cho thấy, mặc dù ROG Phone 9 Pro vẫn giữ ngôi vương, nhưng khoảng cách đã được iPhone 17 Pro Max rút ngắn rất nhiều.

Cụ thể, trong các phiên chơi game kéo dài, iPhone 17 Pro Max đạt 5.120 điểm, chỉ kém ROG Phone 9 Pro khoảng 15% (5.810 điểm). So với năm ngoái, iPhone 16 Pro Max chỉ đạt 2.900 điểm sau 20 phút, tức là bằng một nửa so với đối thủ. Đây là bước nhảy vọt ngoạn mục chỉ trong vòng một năm.

Hiệu suất 3D Mark Mẫu điện thoại Điểm số ghi nhận ROG Phone 9 Pro 5.810 iPhone 17 Pro Max 5.120 (-12% so với ROG Phone 9 Pro) iPhone 16 Pro Max 2.900 (-50% so với ROG Phone 9 Pro)

Sự tiến bộ này đến từ sự kết hợp giữa con chip A19 Pro và thiết kế tản nhiệt mới mang đến hiệu năng ổn định chưa từng có. Cùng với việc nhiều tựa game bom tấn đã xuất hiện trên iOS với chất lượng đồ họa cao, camera đỉnh và thời lượng pin ấn tượng, người dùng có ngày càng ít lý do để chọn mua smartphone chơi game chuyên dụng.

Dĩ nhiên, smartphone chơi game vẫn giữ lợi thế về hệ thống làm mát chủ động, phần cứng chuyên biệt như nút trigger hay sạc kép. Tuy nhiên, với sự toàn diện của iPhone – từ hiệu năng, thiết kế đến camera – những ưu điểm này dường như không còn đủ sức thuyết phục.

iPhone 17 Pro có thiết kế nguyên khối nhôm mới.