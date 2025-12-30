Ngày cận cuối năm 2025, iPhone và loạt thiết bị gia dụng giảm giá sâu chưa từng có

Sau nhiều đợt "siêu sale" trong quý III/2025 như lễ độc thân 11/11, Black Friday (28/11), ngày đôi 12/12 và dịp Giáng sinh, thì thị trường thiết bị di động và đồ gia dụng lại bước vào giai đoạn sôi động cuối năm đón Tết Dương lịch 2026.

iPhone 16 Pro Max "like new" là một lựa chọn tiết kiệm.

iPhone cũ lẫn mới đều giảm giá chưa từng có

Trong nhóm thiết bị công nghệ, sản phẩm được quan tâm nhiều nhất vẫn là điện thoại iPhone đã qua sử dụng (like new) khi mức giá có xu hướng giảm mạnh.

Ghi nhận ngày 30/12, rẻ nhất là iPhone 7 32GB chỉ còn 1,99 triệu đồng, iPhone 11 128GB còn khoảng 5,7 triệu đồng. Hay một số mẫu flagship như iPhone 16 Pro Max like new đang được đưa về mức từ 23,4 triệu đồng, iPhone 15 Pro Max từ 17,39 triệu đồng và Galaxy Z Flip7 trên dưới 19 triệu đồng tùy tình trạng máy.

iPhone 7 cũ vẫn đủ xài cho học sinh, sinh viên.

iPhone 11 cũ đang có giá tốt.

Dịp này, dòng iPhone 17 series mới nhất cũng bắt đầu được các hệ thống giảm giá trực tiếp sâu nhất lịch sử. Đáng chú ý là iPhone 17 Pro Max 2TB lần đầu tiên về dưới 63 triệu đồng tại một hệ thống lớn. Còn các phiên bản iPhone 17 thường và iPhone 17 Pro thì giảm thêm từ 200.000 - 700.000 đồng tùy hệ thống.

iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ "trend" của năm.

Nhìn chung, giai đoạn cận Tết Dương lịch 2026 đang mang đến mặt bằng giá hấp dẫn hiếm thấy cho cả máy mới lẫn iPhone "like new". Từ các mẫu đời cũ như iPhone 11, iPhone 15 Pro Max cho tới những flagship mới thuộc iPhone 17 series, giá bán đều được điều chỉnh xuống mức dễ tiếp cận hơn so với nhiều tháng trước.

Gia dụng giảm sâu hơn dịp 12/12

Liên quan tới không gian bếp, máy làm sữa hạt Joyoung JSCB-K7 Pro vừa được điều chỉnh giảm trực tiếp gần 3 triệu đồng (giảm thêm gần 1 triệu đồng so với dịp 12/12), đưa giá về khoảng 7,1 - 7,2 triệu đồng tùy nơi bán. Sản phẩm sở hữu màn hình cảm ứng 5,7-inches, trợ lý giọng nói tiếng Việt và 11 chương trình nấu, trong đó quy trình gia nhiệt hai giai đoạn có thể giảm đến 56% purin trong sữa đậu nành.

Máy làm sữa hạt cũng là thiết bị công nghệ đáng "săn" dịp này.

Cũng ghi nhận trong ngày 30/12, có mẫu máy hút bụi lau nhà cao cấp đang giảm giá mạnh, phù hợp để nâng cấp không gian sống trước mùa dọn dẹp cuối năm là Dreame H15 Pro FoamWash. Sản phẩm đang sale còn khoảng 12,8 triệu đồng so với giá bán lẻ khuyến nghị khoảng 20 triệu đồng và giá ngày thường khoảng 17 triệu đồng.

Hay Mova X4 Pro cũng đáng tham khảo khi đang giảm còn quanh mức 8,2 triệu đồng, rẻ hơn đáng kể so với giá gốc 18 triệu đồng hay giá bán ngày thường khoảng 13 triệu đồng. Máy nổi bật với khả năng lau sàn bằng nước nóng 80 độ C, lực hút 20kPa và chế độ giặt giẻ bằng nước 100 độ C.

Mova X4 Pro lau sàn bằng nước nóng.

Ở nhóm thiết bị nghe - nhìn, nổi bật là TV khi có những mẫu giảm tới gần 17 triệu đồng, như Samsung Smart TV OLED QA55S90D còn 22,9 triệu đồng so với giá gốc 39,29 triệu đồng. Hay Sony Google TV Mini LED BRAVIA 5 K-75XR50 giảm hơn 10 triệu đồng, hiện còn 46,99 triệu đồng so với giá gốc 57,49 triệu đồng. Cùng với đó, có những mẫu loa thanh ưu đãi tới 50% khi mua kèm TV.

TV đang vào mùa giảm giá "không phanh" tại các hệ thống điện máy. (Ảnh chụp màn hình)

Điểm lại 10 mẫu iPhone "like new" giá tốt dịp cận Tết Dương lịch 2026:

Sản phẩm Giá niêm yết (triệu đồng) iPhone 7 32GB 1,99 iPhone 7 Plus 32GB 2,59 iPhone 8 Plus 64GB 3,29 iPhone SE (2020) 3,39 iPhone X 64GB 5,09 iPhone 11 128GB 5,7 iPhone 12 256GB 8,89 iPhone 14 Pro Max 128GB 18,19 iPhone 15 Pro Max 256GB 22,99 iPhone 16 Pro Max 256GB 23,4

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.