Giá iPhone 17 series cận Tết Dương lịch 2026: Giảm thêm cả triệu đồng, thấp chưa từng có

Sau hơn 3 tháng lên kệ tại Việt Nam, bộ sản phẩm iPhone 17 series gồm iPhone 17 thường, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max đã giảm "sức nóng" nhưng vẫn chưa thật sự đầy đủ hàng trên các kệ. Dù vậy, cuối tháng 12 này, cận kề Tết Dương lịch 2026 là dịp mua sắm cuối năm nên giá sản phẩm có phần dễ chịu hơn so với trước.

Bộ sản phẩm iPhone mới đã lên kệ tại Việt Nam.

Ghi nhận giá thực tế trong ngày 29/12, hai hệ thống lớn là Thế Giới Di Động (TGDĐ) và FPT Shop đã về hàng đầy đủ với giá không khác nhau cho các phiên bản màu sắc. Hiện, rẻ nhất là iPhone 17 256GB bản thường giá 24,79 - 24,99 triệu đồng, cao nhất là iPhone 17 Pro Max 2TB giá 62,99 - 63,29 triệu đồng, đều đã giảm so với tháng trước.

Nhìn chung, các phiên bản iPhone 17 thường và iPhone 17 Pro cũng giảm thêm từ 200.000 - 700.000 đồng tùy hệ thống. Diễn biến này cho thấy iPhone 17 series bắt đầu bước vào giai đoạn "nguội dần" so với thời gian đầu mở bán. Với xu hướng này, khả năng giá sẽ còn giảm trong khoảng 1 tháng tới, khi Tết Nguyên đán 2026 cận kề hơn.

Đáng chú ý phải nói về iPhone 17 Pro Max 2TB, đây là lần đầu tiên giá chính hãng bản Pro Max này tại một AAR lớn về dưới 63 triệu đồng. Dù là tùy chọn "hot" với nơi còn hàng nơi không nhưng so với tháng trước, AAR vẫn mạnh tay "đạp giá" giảm thêm hẳn 1 triệu đồng.

iPhone 17 Pro Max ra mắt cuối quý III/2025 và đã có mặt tại Việt Nam hơn 3 tháng, nhanh chóng trở thành tâm điểm của iFan nhờ loạt nâng cấp rõ rệt từ thiết kế, màn hình đến hiệu năng, camera và pin. Máy vẫn giữ dáng vẻ cao cấp quen thuộc, cầm nắm dễ chịu, song Apple chuyển từ khung titan sang khung nhôm. Thay đổi này giúp trọng lượng nhẹ hơn, khả năng tản nhiệt tốt hơn khi xử lý tác vụ nặng kéo dài.

Ngoại hình iPhone 17 Pro Max tạo dấu ấn với cụm camera hình chữ nhật đặt ngang, kéo dài gần hết mặt lưng, khác hẳn cụm vuông lệch góc trên iPhone 16 Pro Max. Thiết kế mới mang lại cảm giác hiện đại và giúp phân biệt rõ hai thế hệ. Apple cũng bổ sung ba màu sắc mới gồm Cam Vũ Trụ, Xanh đậm và Bạc. Bên trong, máy có tùy chọn bộ nhớ lên tới 2TB, cài sẵn iOS 26 ngay khi xuất xưởng.

Màn hình được phủ lớp chống phản chiếu, hỗ trợ sử dụng ngoài trời tốt hơn. Độ sáng tối đa tăng từ 2.000 nits lên 3.000 nits, kết hợp kính Ceramic Shield cải tiến giúp tăng khả năng chống trầy xước và va đập. Hiệu năng là điểm nhấn lớn với chip A19 Pro mạnh nhất từng xuất hiện trên iPhone, đi kèm hệ thống tản nhiệt buồng hơi do Apple phát triển, cho mức cải thiện khoảng 40% so với A18 Pro khi chơi game AAA hay render video 4K.

Camera Telephoto được nâng cấp từ 12MP lên 48MP, hỗ trợ zoom quang học 8x thay cho 5x trước đây. Viên pin dung lượng 4.832mAh kết hợp chip A19 Pro tiết kiệm điện mang lại thời gian sử dụng ấn tượng, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh 40W, nạp 50% pin trong khoảng 20 phút.

Bảng giá tham khảo iPhone 17 series tháng 12/2025:

Sản phẩm Dung lượng Giá tham khảo (triệu đồng) TGDĐ FPT Shop iPhone 17 256GB 24,99 24,79 512GB 31,49 31,49 iPhone 17 Pro 256GB 34,69 34,39 512GB 40,89 40,59 1TB 47,29 46,99 iPhone 17 Pro Max 256GB 37,99 37,79 512GB 44,49 43,99 1TB 50,99 50,99 2TB 63,29 62,99

* Giá tham khảo ngày 29/12.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.