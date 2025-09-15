Giữa iPhone Air và iPhone 17 Pro: Đâu là lựa chọn đáng tiền?

Năm nay, iPhone Air và iPhone 17 Pro có khá nhiều điểm chung. Tuy nhiên, việc lựa chọn giữa 1 trong 2 sản phẩm này là điều không dễ dàng. Hãy cùng đi vào so sánh chi tiết 2 mẫu flagship này.

Các màu của iPhone Air.

Cả hai mẫu iPhone cao cấp đều được trang bị chip xử lý A19 Pro mạnh mẽ cùng nhiều tính năng tiên tiến, mang lại hiệu năng cao hơn so với iPhone 17 tiêu chuẩn cũng như nhiều smartphone cao cấp khác trên thị trường. Tuy nhiên, về GPU, iPhone 17 Pro trội hơn 1 chút vì có kết cấu 6 lõi thay vì 5 lõi như iPhone Air. Dù vậy, sự khác biệt này không dễ thấy trong thực tế.

Điểm chung của cả iPhone Air và iPhone 17 Pro như sau:

- Màn hình Super Retina XDR với tính năng ProMotion, tốc độ làm mới 120Hz.

- Kính Ceramic Shield chống trầy xước 2 mặt.

- Tích hợp Apple Intelligence, SOS khẩn cấp, Phát hiện va chạm

- Chống bụi và nước chuẩn IP68

- Nút Camera Control Button chuyên dụng.

- Hỗ trợ sạc không dây MagSafe.

Mức giá khởi điểm của iPhone Air là 31,99 triệu đồng, thấp hơn 3 triệu đồng so với iPhone 17 Pro cho cùng phiên bản 256GB.

Thiết kế và màn hình

iPhone Air nổi bật với độ dày chỉ 5,6 mm – cho trải nghiệm cầm vô cùng tinh tế và đẳng cấp. Máy có màn hình 6,5 inch, lớn hơn iPhone 17 Pro (chỉ có màn hình 6,3 inch), đồng thời trọng lượng chỉ 165 g nhờ khung titan.

iPhone Air mỏng tới khó tin.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro dày 8,75 mm và nặng 206 g với khung nhôm. Màn hình 6,3 inch nhỏ hơn một chút nhưng vẫn giữ chất lượng hiển thị cao. Với thiết kế dày hơn, iPhone 17 Pro có lợi thế chứa được viên pin dung lượng lớn hơn.

Camera của iPhone 17 Pro xịn hơn

Đây là điểm khác biệt rõ ràng nhất giữa iPhone Air và iPhone 17 Pro.

iPhone 17 Pro được trang bị hệ thống 3 camera 48 MP (camera chính, camera góc siêu rộng và camera telephoto), hỗ trợ zoom quang học đến 8x. Máy còn có các tính năng chụp ảnh và quay phim chuyên nghiệp như: cận cảnh - macro, ProRAW, ảnh không gian, quay video 4K, ProRES Raw, Genlock và Cinematic Mode.

iPhone 17 Pro Max.

Ngược lại, iPhone Air chỉ có một camera 48 MP Fusion. Máy không có ống kính góc siêu rộng, không hỗ trợ zoom xa và khả năng quay phim dừng lại ở mức 4K.

Bù lại, cặp iPhone đều dùng camera trước 18 MP Center Stage, có khả năng tự động điều chỉnh khung hình, giúp người dùng có ảnh chụp selfie nịnh mắt.

So sánh về thời lượng pin

Theo Apple, iPhone Air có thời lượng pin lên đến 27 giờ phát video, hỗ trợ sạc không dây MagSafe lên đến 20W với bộ tiếp hợp 30W trở lên. Tuy nhiên phụ kiện này sẽ khiến máy trở nên nặng nề hơn.

Với độ dày lớn hơn, pin lớn hơn, iPhone 17 Pro có thời lượng pin tốt hơn, lên tới 33 giờ phát video, đồng thời hỗ trợ Sạc không dây MagSafe lên đến 25W với bộ tiếp hợp 30W trở lên. Nói cách khác, iPhone 17 Pro có pin "trâu" hơn, sạc nhanh hơn.

Giá bán và màu sắc

iPhone Air có ba phiên bản bộ nhớ trong:

- Phiên bản 256 GB giá 31,99 triệu đồng

- Phiên bản 512 GB giá 38,49 triệu đồng

- Phiên bản 1 TB giá 44,99 triệu đồng

Các phiên bản màu gồm: Xanh da trời, Vàng nhạt, Trắng mây, Đen không gian.

iPhone 17 Pro cũng có ba phiên bản bộ nhớ trong:

- Phiên bản 256 GB giá 34,99 triệu đồng

- Phiên bản 512 GB giá 41,49 triệu đồng

- Phiên bản 1 TB giá 47,99 triệu đồng

Máy có ba màu: Tím oải hương, Xanh lá xô thơm, Xanh lam khói, Trắng, Đen.

iPhone Air hay iPhone 17 Pro: Nên chọn mẫu nào?

Nhìn chung, chiếc iPhone Air sẽ phù hợp với người dùng yêu thích thiết kế mỏng, nhẹ và phong cách, không đặt nặng nhu cầu chụp ảnh hay sử dụng pin lâu. Đây là chiếc iPhone "hot" nhất hiện nay, hiện đang "cháy hàng" ở nhiều hệ thống bán lẻ chính hãng.

Các màu iPhone 17 Pro.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro là lựa chọn cho những người cần một chiếc iPhone mạnh mẽ, bền bỉ hơn, đáp ứng tốt cho công việc, chụp ảnh nhưng không quá cồng kềnh như iPhone 17 Pro Max. Với mức chênh lệch giá không quá lớn, iPhone 17 Pro thực sự mang lại giá trị sử dụng cao hơn cho đa số người dùng.