Sony Xperia Play được "tái sinh" theo cách ít ai ngờ

AYANEO, thương hiệu vốn được biết đến với các máy chơi game cầm tay chạy Windows, đang mở rộng tham vọng sang lĩnh vực smartphone với Pocket PLAY - một thiết bị được thiết kế xoay quanh trải nghiệm chơi game ngay từ nền tảng phần cứng.

Khác với phần lớn điện thoại chơi game hiện nay vốn tập trung vào cấu hình cao, hệ thống tản nhiệt hay đèn LED trang trí, Pocket PLAY chọn một hướng đi khác: tái hiện cảm giác của máy chơi game cầm tay truyền thống trên một chiếc smartphone. Cách tiếp cận này thể hiện rõ ngay từ thiết kế trượt ngang, yếu tố từng phổ biến trên các thiết bị di động giai đoạn đầu khi Sony Xperia Play được giới thiệu, nhưng gần như biến mất trong nhiều năm qua.

Pocket PLAY sử dụng cơ chế trượt để ẩn toàn bộ cụm điều khiển vật lý bên dưới màn hình. Khi đóng lại, thiết bị hoạt động như một smartphone thông thường. Khi mở ra, người dùng có trong tay một tay cầm chơi game đầy đủ với D-pad, các nút ABXY và hai bàn di chuột cảm ứng. Thiết kế này cho phép chuyển đổi nhanh giữa hai trạng thái sử dụng mà không cần gắn thêm phụ kiện ngoài.

Theo AYANEO, cơ chế trượt được tinh chỉnh nhằm đảm bảo độ mượt, độ bền và cảm giác liền mạch khi thao tác. Khi mở hoàn toàn, phần tay cầm và màn hình tạo thành một khối thống nhất giúp thiết bị nằm gọn trong lòng bàn tay. Trải nghiệm cầm nắm được tối ưu cho việc chơi game trong thời gian dài, hạn chế cảm giác mỏi tay, yếu tố thường gặp khi chơi game trên smartphone thuần cảm ứng.

Bố cục điều khiển trên Pocket PLAY tuân theo chuẩn quen thuộc của các máy chơi game cầm tay cổ điển. D-pad và các nút chức năng được đặt ở vị trí dễ tiếp cận, mang lại phản hồi xúc giác rõ ràng. AYANEO cho biết hãng ưu tiên cảm giác bấm và độ chính xác, thay vì chạy theo xu hướng thiết kế phẳng hoặc nút cảm ứng.

Điểm đáng chú ý khác là hệ thống hai bàn di chuột thông minh. Thay vì chỉ đóng vai trò phụ trợ, các bàn di chuột này có thể được ánh xạ linh hoạt sang nhiều kiểu điều khiển khác nhau, từ cần analog ảo cho đến bề mặt cảm ứng mở rộng. Người dùng có thể tùy chỉnh theo từng trò chơi hoặc thói quen cá nhân, qua đó mở rộng khả năng điều khiển trên nền tảng di động.

Về ngôn ngữ thiết kế, Pocket PLAY tiếp tục theo đuổi phong cách tối giản vốn là dấu ấn của AYANEO. Các đường nét được tiết chế, tập trung vào tỷ lệ và sự cân đối. Thiết bị hướng đến cảm giác của một sản phẩm công nghệ cao cấp, thay vì một món đồ chơi mang tính phô trương.

Pocket PLAY được xem như nỗ lực của AYANEO để đưa tinh thần gợi nhớ miền ký ức chơi game vào thế giới smartphone, nơi game di động ngày càng phát triển nhưng phần lớn vẫn phụ thuộc vào màn hình cảm ứng.

Dù chưa công bố chi tiết cấu hình hay giá bán, Pocket PLAY cho thấy một hướng đi khác biệt trong bối cảnh thị trường smartphone chơi game đang dần bão hòa. Thay vì cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm cao cấp về hiệu năng, AYANEO lựa chọn tập trung vào trải nghiệm điều khiển và cảm xúc sử dụng.

Với thiết kế lai giữa điện thoại và máy chơi game cầm tay, AYANEO Pocket PLAY được kỳ vọng sẽ thu hút nhóm người dùng yêu thích game hoài cổ và mong muốn một thiết bị chơi game gọn nhẹ, có thể mang theo và sử dụng linh hoạt trong hằng ngày.