Rớt giá thê thảm, đây là chiếc iPhone tệ nhất năm 2025 của Apple

Mặc dù đang gặp khó khăn về doanh số, nhưng với mức giá hiện tại, iPhone Air trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho người tiêu dùng khi so sánh với giá đề xuất 31,99 triệu đồng ngay trong những ngày đầu lên kệ tại Việt Nam.

iPhone Air đang được bán với giá rẻ hơn 5,5 triệu đồng so với ngày đầu lên kệ.

Mức giá 31,99 triệu đồng của iPhone Air chỉ kém iPhone 17 Pro khoảng 3 triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng lên kệ, iPhone Air hiện đã giảm giá xuống chỉ còn khoảng 26,49 triệu đồng, tương đương mức giảm 5,5 triệu đồng. Đáng chú ý, giá này gần sát với iPhone 17, với mức khoảng 24,79 triệu đồng cho bản 256 GB. Điều này thật khó tin khi iPhone Air mới chỉ được ra mắt hơn 3 tháng trước.

Quan trọng hơn, người tiêu dùng có thể lựa chọn iPhone Air với 4 màu sắc: Xanh da trời, Trắng mây, Vàng nhạt và Đen không gian mà không hề có mức chênh lệch. Đây là sản phẩm có mức giá giảm 5,5 triệu đồng cho một chiếc iPhone thế hệ mới, sở hữu màn hình tuyệt vời, thiết kế siêu mỏng và trọng lượng nhẹ đáng kinh ngạc. Thậm chí, trên một số sàn thương mại điện tử, iPhone Air còn được áp các ưu đãi với mức giá rẻ hơn tùy theo thời điểm và khách hàng.

Mặc dù vậy, sản phẩm vẫn không thể hút khách như những mẫu iPhone 17 khác.

iPhone Air là một sản phẩm độc đáo trong dòng iPhone, tiếp nối các mẫu iPhone mini và iPhone Plus. Mặc dù thiết bị này có những nhược điểm nhỏ, nhưng chúng không đáng kể. Sau khi thử nghiệm, tôi nhận thấy thời lượng pin của iPhone Air rất ấn tượng, đủ để sử dụng cả ngày. Việc chỉ có một camera sau cũng không gây khó chịu trong hầu hết các trường hợp.

Về thiết kế, iPhone Air nổi bật với chất liệu titan, độ dày chỉ 0,56 cm và trọng lượng 165 gram. Màn hình 6,5 inch của nó mang lại trải nghiệm hình ảnh ấn tượng. Bên trong, iPhone Air được trang bị chip A19 Pro, camera sau 48 MP và camera trước 18 MP. Thiết bị cũng tích hợp nhiều công nghệ hiện đại như Face ID, eSIM, Wi-Fi 7, modem Apple C1X 5G, MagSafe và USB-C, hỗ trợ sạc nhanh.

Thông số kỹ thuật chính của iPhone Air - Kích thước: 156,2 x 74,7 x 5,6 mm. - Trọng lượng: 165 gram. - Màn hình: OLED Super Retina XDR 6,5 inch, độ phân giải 2.736 x 1.260 pixel. - Bộ xử lý: Chip A19 Pro. - RAM: 12 GB. - Hệ điều hành: iOS 26. - Bộ nhớ: 256 GB, 512 GB, 1 TB. - Camera sau: 48 MP. - Camera trước: 18 MP. - Pin: 3.149 mAh, thời gian phát video 27 giờ. - Màu sắc: Xanh da trời, Trắng mây, Vàng nhạt và Đen không gian. - Tính năng khác: SIM, Face ID, MagSafe, USB-C, khả năng chống nước IP68, Wi-Fi 7, modem Apple C1X 5G. - Giá khởi điểm: 31,99 triệu đồng khi mở bán.

Tóm lại, iPhone Air là một thiết bị xuất sắc khi nhìn đến giá bán đang giảm còn 26,49 triệu đồng khi mang đến những tính năng độc đáo mà không chiếc iPhone nào khác có được. Tuy nhiên, đây vẫn được xem là sản phẩm thất bại nhất của Apple trong năm 2025 khi nhìn vào mức giá bị sụt giảm.