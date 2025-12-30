Honor Power 2 lộ cấu hình: Pin 10.080 mAh, thân máy chưa tới 8mm

Không lâu sau khi thiết kế của Honor Power 2 bị rò rỉ với nhiều điểm tương đồng với iPhone 17 Pro, thông tin chi tiết về cấu hình của thiết bị này đã được một nguồn tin uy tín công bố.

Hình ảnh rò rỉ Honor Power 2

Theo đó, Honor Power 2 sở hữu màn hình LTPS phẳng kích thước 6.79 inch, độ phân giải 1.5K và tần số quét 120Hz. Đặc biệt, màn hình này có khả năng đạt độ sáng HDR tối đa lên tới 8.000 nits, vượt trội hơn cả mẫu Honor Win cao cấp vừa ra mắt gần đây.

Về hiệu năng, Honor Power 2 dự kiến sẽ được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 8500 Elite. Trong lĩnh vực nhiếp ảnh, thiết bị này sẽ có hệ thống camera kép ở mặt sau, bao gồm cảm biến chính 50MP với ống kính khẩu độ f/1.88 và camera phụ 5MP. Ở mặt trước, máy được trang bị camera 16MP phục vụ cho nhu cầu chụp ảnh selfie và gọi video.

Một trong những điểm nổi bật nhất của Honor Power 2 là viên pin khủng với dung lượng lên tới 10.080 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 80W. Dù sở hữu pin lớn, thiết bị vẫn giữ được thiết kế mỏng chỉ 7.98mm và trọng lượng 216g. Ngoài ra, Honor Power 2 còn có khung viền kim loại, mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn và cứng cáp.