Nhìn lại chiếc smartphone nổi bật nhất năm 2025

Không có hệ nào tốt hơn hay tệ hơn hệ kia mà phụ thuộc vào sở thích của từng người dùng. Đối với nhiều người có một cái nhìn khách quan, thực sự không thể đưa ra ý kiến tiêu cực nào đối với lựa chọn của người khác, bất kể họ chọn hệ nào.

Thế giới smartphone trong năm 2025 thực sự thú vị.

Năm 2025 được xem là một năm bùng nổ cho thế giới Android với nhiều mẫu điện thoại ấn tượng ra mắt. Chiếc OnePlus 15 mới nhất sở hữu viên pin dung lượng lớn và khả năng sạc siêu nhanh, cho phép người dùng sử dụng liên tục trong 2 ngày mà không cần sạc lại. Dòng Pixel tiếp tục phát triển mạnh mẽ với sự tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI) và dường như không có dấu hiệu dừng lại.

Tuy nhiên, thành thật mà nói, nếu lựa chọn ra một sản phẩm nổi bật nhất trong năm nay, khó có ứng viên nào xứng đáng hơn một sản phẩm mang logo “quả táo cắn dở” ở mặt sau.

Sự nâng cấp đáng kể trên iPhone 17

Trong suốt năm 2025, iPhone 17 Pro đã thu hút sự chú ý của người dùng với thiết kế cụm camera lớn, còn thông tin về iPhone 17 bản tiêu chuẩn lại khá hạn chế. Tuy nhiên, đây được xem là chiếc iPhone có giá trị tốt nhất từ trước đến nay và là lựa chọn hàng đầu trong năm 2025. Thậm chí, nhu cầu về iPhone 17 cao đến mức nhiều người phải xếp hàng và liên hệ với nhiều cửa hàng chỉ để sở hữu một chiếc.

iPhone 17 chứng kiến nhiều thời điểm khách hàng phải xếp hàng chờ đợi lâu hơn cả bản Pro để đến lượt mua.

Khi cầm trên tay iPhone 17, người dùng có thể nhận ra đây là một bản nâng cấp đáng kể so với iPhone 16 ra mắt một năm trước đó. Những tính năng cơ bản đã được Apple hoàn thiện đến mức nhiều người không ngần ngại giới thiệu nó cho những người khác. Mặc dù không có tính năng AI nổi bật, iPhone 17 vẫn gây ấn tượng với màn hình tần số quét cao giúp mang lại trải nghiệm mượt mà hơn cho người dùng.

Viền màn hình siêu mỏng cũng là một điểm cộng lớn trên iPhone 17 khi tạo cảm giác hiện đại và sang trọng. Camera Center Stage là một tính năng đáng chú ý giúp việc chụp ảnh và gọi video trở nên dễ dàng hơn, cho phép tự động điều chỉnh khung hình mà không làm giảm chất lượng.

Thách thức cho Android

Dù iPhone 17 có nhiều ưu điểm, thế giới Android vẫn chứng kiến nhiều sản phẩm ấn tượng, đặc biệt là dòng Pixel của Google. Android vẫn giữ vững vị thế với các tính năng trí tuệ nhân tạo vượt trội, với động lực chính đến từ Google Gemini - vốn có đánh giá cao hơn nhiều so với các tính năng AI của Apple. Giao diện Android cũng có nhiều tính năng thực tế hơn, như khả năng đa nhiệm mà iPhone vẫn chưa hỗ trợ.

Nhưng các đối thủ Android cũng không hề tỏ ra yếu kém quá nhiều so với iPhone 17 series.

Nếu đã từng trải nghiệm cả hai hệ sinh thái, người dùng sẽ dễ dàng nhận thấy rằng sự tương thích giữa chúng ngày càng được cải thiện. Nếu Google và Apple có thể nâng cao trải nghiệm đa nền tảng, người dùng sẽ có nhiều lựa chọn hơn thay vì bị ràng buộc vào một thương hiệu duy nhất.

Tóm lại, dù iPhone 17 là chiếc điện thoại hoàn thiện nhất của năm 2025, điều đó không có nghĩa Android tỏ ra kém cỏi. Năm 2025 đã chứng kiến nhiều thay đổi, nhưng sự lựa chọn giữa iPhone và Android vẫn là một cuộc chiến không thể ngừng lại.