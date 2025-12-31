Microsoft liên tục ngăn người dùng Windows 11 tải trình duyệt Chrome

Với lợi thế hệ sinh thái và độ phổ biến trên nhiều nền tảng, Chrome giữ vị trí thống trị thị trường trình duyệt suốt nhiều năm. Trước thực tế đó, Microsoft liên tục tìm cách thúc đẩy trình duyệt mặc định trên Windows 11, Microsoft Edge, nhằm hạn chế người dùng chuyển sang Chrome.

Gần đây, Microsoft triển khai cách tiếp cận mới khi người dùng cố tải Chrome thông qua Edge. Thay vì chỉ hiển thị lời nhắc đơn giản, Edge xuất hiện hàng loạt cửa sổ bật lên, nhấn mạnh các ưu điểm của trình duyệt này so với đối thủ. Nội dung các thông báo tập trung vào bảo mật, quyền riêng tư và khả năng bảo vệ người dùng trước các mối đe dọa trực tuyến.

Một số cửa sổ cho biết Edge cung cấp duyệt web riêng tư, giám sát mật khẩu và các lớp bảo vệ nâng cao. Khi nhấp vào liên kết, người dùng được dẫn đến trang giải thích chi tiết về cách Edge hoạt động để giảm rủi ro tấn công mạng. Ngoài bảo mật, Microsoft còn giới thiệu các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), tính năng so sánh giá khi mua sắm trực tuyến, khả năng đồng bộ hóa tab giữa nhiều thiết bị và tối ưu thời lượng pin.

Chiến lược này cho thấy Microsoft muốn thuyết phục người dùng rằng Edge không chỉ là trình duyệt mặc định mà còn là lựa chọn hiệu quả hơn trong quá trình sử dụng hằng ngày trên Windows. Dù vậy, việc hiển thị liên tục các thông báo cũng gây tranh luận, khi một bộ phận người dùng cho rằng trải nghiệm bị gián đoạn.

Sự cạnh tranh hấp dẫn giữa Edge và Chrome

Xét về tính năng, Edge được đánh giá sử dụng ít RAM và CPU hơn Chrome trong một số tình huống. Trình duyệt này hỗ trợ cả tiện ích mở rộng riêng lẫn kho tiện ích của Chrome, đồng thời tích hợp sâu với hệ sinh thái Microsoft và Windows. Edge còn có các tính năng như chế độ chia màn hình và Collections, cho phép lưu trang web, ghi chú và xuất nội dung sang Excel, Word hoặc PowerPoint.

Tuy nhiên, Chrome vẫn giữ lợi thế nhờ độ ổn định, khả năng tương thích rộng và thói quen sử dụng đã hình thành từ lâu của người dùng. Ngoài hai cái tên lớn, thị trường trình duyệt còn nhiều lựa chọn khác. Brave nổi bật nhờ tập trung vào quyền riêng tư, giảm quảng cáo, tăng tốc độ tải trang và tiết kiệm tài nguyên hệ thống. Trong khi đó, trình duyệt Orion do Kagi phát triển hướng đến nhóm người dùng ưu tiên bảo mật và hiệu suất, dù hiện mới có mặt trên macOS và iOS.

Microsoft đang nỗ lực giành thêm thị phần bằng cách làm nổi bật Edge trước Chrome. Tuy vậy, lựa chọn trình duyệt phù hợp vẫn phụ thuộc vào nhu cầu và thói quen của mỗi người dùng, đặc biệt khi cuộc cạnh tranh không chỉ giới hạn giữa hai đối thủ lớn nhất.