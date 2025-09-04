iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max sẽ là những chiếc iPhone tốt nhất

Theo đúng kế hoạch, Apple sẽ công bố dòng iPhone 17 vào ngày 9/9. Những tin đồn cho thấy chúng sẽ có một vài thay đổi lớn, đi kèm thiết kế mới táo bạo. Dòng iPhone này sẽ là lựa chọn tốt nhất cho các nhiếp ảnh gia và game thủ.

Các màu sắc dự kiến của iPhone 17 Pro.

Dưới đây là tổng hợp tất cả các tin đồn về chiếc iPhone 17 Pro cao cấp theo Apple Insider.

Khi nào iPhone 17 Pro sẽ được công bố và lên kệ?

Nếu sự kiện diễn ra vào ngày 9/9, chúng sẽ cho phép đặt hàng trước vào thứ Sáu, ngày 12/9. Giới chuyên gia dự kiến ​​dòng iPhone 17 sẽ có mặt tại các cửa hàng vào ngày 19/9.

Thiết kế và màn hình của iPhone 17 Pro

Cũng giống như các phiên bản iPhone 17 khác, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max đều sẽ có diện mạo mới. Thiết kế này sẽ bao gồm cụm camera lồi mới, kéo dài toàn bộ chiều rộng, tương tự như dòng Google Pixel.

Ảnh concept iPhone 17 Pro.

Apple cũng sẽ loại bỏ cấu trúc titan của những chiếc iPhone Pro, quay lại khung nhôm. Kim loại cũng sẽ được đưa vào mặt sau, kết hợp với lớp kính quen thuộc, tạo nên vẻ ngoài hai tông màu nhẹ nhàng.

Các tin đồn cũng cho thấy các mẫu iPhone Pro mới sẽ sở hữu màn hình 6,3 và 6,9 inch tương tự như iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max. Cặp iPhone 17 Pro đều sẽ được trang bị màn hình ProMotion 120Hz, chưa rõ khu vực Dynamic Island có nhỏ hơn hay không.

iPhone 17 Pro được đồn đoán sẽ dày hơn một chút, tăng từ 8,25mm lên 8,75mm. Thay đổi này sẽ giúp máy có pin lớn hơn và cải tiến cấu hình bên trong.

Về màu sắc, chiếc iPhone Pro sẽ có màu đồng hoặc cam mới cùng với các tùy chọn màu đen, bạc, xám và xanh đậm.

Chip, pin và sạc của iPhone 17 Pro

Ở bên trong, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max dự kiến ​​được sắp xếp lại. Chúng không chỉ có chip mới mà còn được tích hợp hệ thống làm mát mới.

Ảnh concept iPhone 17 Pro.

Cả hai mẫu iPhone Pro dự kiến ​​tăng từ RAM 8GB lên 12GB, đồng thời được trang bị chip A19 Pro mới. Con chip mới này được thiết lập dựa trên quy trình sản xuất N3P 3 nm của TSMC - có khả năng cải thiện hiệu suất và hiệu suất năng lượng.

Mặc dù A19 Pro không là một bản nâng cấp lớn so với A18 Pro của iPhone 16 Pro nhưng sẽ có cơ chế làm mát mới. Tin đồn cho thấy, một buồng hơi sẽ được sử dụng để đảm bảo nhiệt được tản ra khỏi chip một cách hiệu quả nhất có thể.

Các thiết bị mới dự kiến ​​hỗ trợ MagSafe 2.2 và sạc không dây 25W. Sạc có dây dự kiến ​​sẽ ở mức khoảng 30W.

Đáng chú ý, iPhone 17 Pro Max ​​sẽ có pin lớn nhất trong dòng iPhone với dung lượng 5.000mAh.

Một số báo cáo đã ám chỉ sự xuất hiện của tính năng sạc không dây ngược, cho phép iPhone sạc tai nghe AirPods và các phụ kiện tương tự.

Camera iPhone 17 Pro

Năm nay, 4 chiếc iPhone 2025 ​​sẽ được trang bị camera selfie 24 megapixel mới.

Ảnh concept iPhone 17 Pro.

Ở mặt sau, cặp iPhone 17 Pro sẽ có camera tele 48 megapixel mới, cải thiện đáng kể so với camera 12 megapixel hiện có.

Chuyển sang camera góc rộng, người dùng iPhone 17 Pro sẽ có khả năng điều chỉnh khẩu độ. Tính năng này sẽ mang lại cho nhiếp ảnh gia khả năng kiểm soát tốt hơn khi chụp ảnh.

Dòng iPhone Pro mới dự kiến ​​có tính năng quay video 8K mới, khả năng quay video đồng thời từ camera trước và sau.

Kết nối không dây của iPhone 17 Pro

Khả năng cao là Apple sẽ tiếp tục sử dụng modem của Qualcomm cho dòng iPhone Pro mới, hỗ trợ 5G mmWave tốc độ cao.

Nhiều khả năng Apple cũng sẽ sử dụng modem Wi-Fi 7 nội bộ của mình với loạt iPhone này, giống như năm 2024. Wi-Fi 7 hỗ trợ truyền dữ liệu trên ba băng tần (2,4 GHz, 5 GHz và 6 GHz) đồng thời khi sử dụng bộ định tuyến tương thích.

Cuối cùng, Bluetooth 5.3 cũng được thiết lập để kết nối ổn định với tai nghe và Apple Watch cùng nhiều tính năng khác.

Giá iPhone 17 Pro

Có thông tin cho rằng Apple có thể tăng giá dòng iPhone 2025 thêm 50 USD (khoảng 1,3 triệu đồng). Nếu dự đoán này chính xác, iPhone 17 Pro sẽ có giá 1.049 USD (khoảng 27,6 triệu đồng) cho phiên bản 256GB. iPhone 17 Pro Max sẽ có giá khởi điểm 1.249 USD (khoảng 32,9 triệu đồng).

Đáng chú ý, cặp iPhone 17 Pro sẽ có thêm tùy chọn bộ nhớ trong 2TB mới.