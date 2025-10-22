Cách chuyển đổi eSIM Vina, Mobi, Viettel ngay tại nhà

Không cần SIM vật lý, không cần ra cửa hàng, eSIM mang cả thế giới kết nối thông minh đến ngay trong tầm tay bạn. Chỉ với vài thao tác trên môi trường số, khách hàng có thể hòa mạng mới thuê bao di động sử dụng eSIM một cách nhanh chóng, an toàn và tiện lợi ngay tại nhà.

eSIM (embedded SIM) là loại SIM điện tử được tích hợp sẵn trong thiết bị di động như smartphone, tablet hoặc đồng hồ thông minh, thay thế cho SIM vật lý truyền thống. Người dùng chỉ cần quét mã QR để kích hoạt - không còn thao tác tháo lắp, không lo thất lạc SIM. Với eSIM, khách hàng có thể sử dụng nhiều số thuê bao trên cùng một thiết bị, linh hoạt giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Đây là giải pháp lý tưởng cho người dùng hiện đại yêu thích sự tiện lợi và công nghệ tiên tiến.

VinaPhone

- Mở ứng dụng MyVNPT, chọn mục "Thuê bao di động".

- Tiếp theo, chọn "Công cụ hỗ trợ" > chọn "Đăng ký eSIM" > chọn "Đổi SIM vật lý sang eSIM" và làm theo hướng dẫn.

- Ngay sau khi đăng ký, người dùng có thể sử dụng các dịch vụ di động như gọi, nhắn tin, truy cập data 4G/5G mà không cần SIM vật lý.

Chức năng đổi eSIM trên MyVNPT.

Viettel

- Đăng nhập vào ứng dụng My Viettel theo số điện thoại đã đăng ký.

- Truy cập vào "Tiện ích khác" > chọn "Tiện ích di động’" > nhấn chọn "Đổi eSIM".

- Điền các thông tin cá nhân cần thiết như số điện thoại liên hệ, email nhận QR code eSIM, tiếp theo là tải ảnh CCCD/CMND và ảnh chân dung lên > nhấn "Tiếp tục".

- Thực hiện ký hợp đồng trực tuyến và thanh toán phí chuyển đổi.

- Hệ thống sẽ thông báo đổi eSIM thành công, gửi QR Code về email và lưu trên My Viettel của khách hàng.

- Mở email, quét QR code và thực hiện cài đặt eSIM trên thiết bị là hoàn tất.

Chức năng đổi eSIM trên My Viettel.

MobiFone

- Mở ứng dụng My MobiFone, sau đó đăng nhập bằng số điện thoại.

- Vào mục "Khác" và chọn "Đổi sang eSIM" và nhấn "Đồng ý".

- Tại cửa sổ bật lên chọn "Tiếp tục", sau đó chọn "Thêm gói cước di động" > chọn "Tiếp tục" > chọn đường dây mặc định là eSIM hoặc Chính tùy rồi nhấn "Tiếp tục".

- Tại mục iMessage & FaceTime, chọn eSIM hoặc Chính tùy ý rồi nhấn "Tiếp tục". Sau đó, sẽ có thông báo đổi eSIM hoàn tất, hãy nhấn "Đóng" và khởi động lại máy là sẽ sử dụng được eSIM.

Chức năng đổi eSIM trên My MobiFone.