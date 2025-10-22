Vừa lên kệ được 3 tuần, One UI 8.0 cho Galaxy S23 bị hoãn không rõ lý do

Dù chỉ mới triển khai bắt đầu phát hành bản cập nhật One UI 8.0 (dựa trên Android 16) rất được mong đợi cho dòng Galaxy S23 được vài tuần, nhưng gã khổng lồ công nghệ Samsung dường như đã phải "nhấn phanh gấp".

Galaxy S23 bị tạm dừng cập nhật One UI 8.0.

Mọi thứ tưởng chừng đang diễn ra suôn sẻ thì mới đây, cộng đồng công nghệ ghi nhận việc triển khai cập nhật đã gặp phải trở ngại. Theo đó, dòng Galaxy S23 đã trở thành thiết bị mới nhất bị tạm dừng phát hành One UI 8.0, chỉ vài ngày sau khi Samsung có động thái tương tự với một số thiết bị khác.

Điều đáng nói là Samsung hoàn toàn không đưa ra bất kỳ lời giải thích chính thức nào cho việc tạm dừng này. Điều gây tò mò nhất hiện nay là nguyên nhân đằng sau quyết định đột ngột này. Thực tế, không có bất kỳ báo cáo rộng rãi nào từ những người dùng đã nhanh tay cập nhật về các sự cố nghiêm trọng trên Galaxy S23 sau khi lên One UI 8.0.

Lời giải thích hợp lý nhất vào lúc này là đội ngũ kỹ sư của Samsung có thể đã tự phát hiện ra một lỗi tiềm ẩn nào đó. Để hết sức thận trọng và đảm bảo trải nghiệm người dùng, hãng đã quyết định tạm dừng việc triển khai trên diện rộng cho đến khi các bản sửa lỗi cần thiết được hoàn tất.

Ở thời điểm hiện tại, trên các máy chủ của Samsung, firmware mới nhất được liệt kê cho dòng Galaxy S23 có mã hiệu kết thúc bằng DYI3. Đây là một bản dựng dựa trên Android 15 cũ hơn, hoàn toàn khác với các bản dựng EYI5 mang One UI 8.0 và Android 16 đến các thiết bị.

Ảnh minh họa.

Đây không phải là lần đầu tiên Samsung "rút" lại bản cập nhật. Gần đây, chúng ta đã chứng kiến động thái tương tự với Galaxy S24 và Galaxy M53. Trước đó, hai dòng Galaxy Fold SE và Galaxy S22 cũng bị tạm dừng nhưng việc triển khai đã được tiếp tục ngay sau đó.

Rất có thể, thời gian tạm dừng này sẽ không kéo dài. Vì vậy, những người dùng Galaxy S23 đang háo hức chờ đợi để trải nghiệm firmware mới nhất trong tương lai không xa.