Ổ đĩa DVD bất ngờ bán chạy như tôm tại Nhật Bản

Mặc dù Windows 10 có thể vẫn hoạt động ổn định trong nhiều năm tới, nhưng tại một số khu vực trên thế giới, người dùng đang cân nhắc nâng cấp lên Windows 11, thậm chí mua thêm ổ đĩa quang hay Blu-ray. Tại trung tâm công nghệ nổi tiếng Akihabara, Tokyo (Nhật Bản), các cửa hàng đang nhanh chóng hết hàng ổ đĩa quang.

Ổ đĩa Blu-ray đang cháy hàng, trong khi DVD cũng đối diện nguy cơ thiếu hụt.

Quyết định ngừng hỗ trợ Windows 10 của Microsoft được xem là nguyên nhân chính cho sự gia tăng bất thường này. Nhiều cửa hàng thông báo rằng ổ đĩa Blu-ray đã bán hết, chỉ còn lại ổ đĩa DVD. Tuy nhiên, khi mà người dùng đang chọn ổ đĩa DVD để nâng cấp lên Windows 11, điều này khiến các cửa hàng dự đoán rằng loại ổ đĩa này cũng sẽ sớm hết hàng.

Windows 11 cũng đang thúc đẩy doanh số phần cứng và PC, với số lượng lô hàng tăng mạnh. Tuy nhiên, việc người dùng đổ xô mua ổ đĩa quang trong thời đại số hiện nay là điều bất ngờ. Một đại diện cửa hàng cho biết, người dùng thường ưa chuộng ổ đĩa DVD vì hiệu suất, tuy nhiên nhiều thiết kế vỏ máy tính hiện đại đã khiến việc này trở nên khó khăn. Hơn nữa, các thương hiệu lớn như Sony, LG và Panasonic đã từ bỏ thị trường đĩa quang, trong khi các công ty Nhật Bản khác đã tham gia để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng.

DVD bỗng nhiên hút khách trở lại khi Windows 10 không còn được hỗ trợ.

Nhật Bản luôn có mối quan hệ đặc biệt với phương tiện truyền thông vật lý, từ quang học đến từ tính. Trong khi đó, nhiều hãng phim và nhà sản xuất phương Tây hiện nay tập trung vào phát trực tuyến và tải xuống kỹ thuật số. Sự gia tăng doanh số ổ đĩa DVD và Blu-ray tại trung tâm mua sắm Nhật Bản có thể được lý giải đơn giản bởi sự yêu thích của người Nhật đối với sản phẩm hữu hình, cùng với mức giảm giá hấp dẫn cho ổ đĩa quang đang thúc đẩy sự hồi sinh của Blu-ray và DVD tại Akihabara.