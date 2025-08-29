Logo sự kiện của Apple gợi ý về tính năng mới của iPhone 17 Pro

Sự kiện ra mắt sản phẩm của Apple vào ngày 9/9 tới đây đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ công nghệ. Logo của sự kiện này được cho là gợi ý về hai tính năng đáng chú ý của iPhone 17 Pro: các tùy chọn màu sắc mới và hệ thống làm mát buồng hơi.

Logo sự kiện của Apple.

Màu sắc mới

Theo thông tin từ Filipe Espósito của Macworld, iPhone 17 Pro sẽ có năm tùy chọn màu sắc, trong đó bao gồm màu cam và xanh đậm. Điều này càng được củng cố khi logo sự kiện có tông màu tương tự. Dưới đây là danh sách các màu sắc được đồn đoán sẽ có mặt trên iPhone 17 Pro:

- Đen

- Trắng

- Xám

- Xanh đậm

- Cam

Các màu sắc mới của iPhone 17.

Hệ thống làm mát buồng hơi

Ngoài các tùy chọn màu sắc, có thông tin cho rằng tất cả các mẫu iPhone 17 sẽ được thiết kế lại để cải thiện khả năng tản nhiệt. Đặc biệt, iPhone 17 Pro được cho là sẽ trang bị hệ thống làm mát buồng hơi. Logo sự kiện, với hình ảnh giống như bản đồ nhiệt hồng ngoại, có thể là một gợi ý cho tính năng này.

Hệ thống làm mát buồng hơi sẽ giúp ngăn chặn tình trạng quá nhiệt trong các tác vụ nặng như chơi game. Cụ thể, buồng hơi này sẽ bao gồm một buồng kim loại mỏng, kín chứa một lượng nhỏ chất lỏng. Khi iPhone nóng lên, chất lỏng sẽ chuyển thành hơi và tản ra khắp bề mặt buồng. Hơi nước sau đó sẽ nguội đi và ngưng tụ, cho phép quá trình này lặp lại. Hệ thống này được kỳ vọng sẽ giúp tản nhiệt hiệu quả cho chip A19 Pro, dự kiến sẽ cung cấp năng lượng cho iPhone 17 Pro.

Hiện tại, một số mẫu smartphone Android, như Galaxy S25 Ultra của Samsung, đã trang bị hệ thống làm mát buồng hơi, nhưng iPhone vẫn chưa có tính năng này. Sự ra mắt của iPhone 17 Pro hứa hẹn sẽ mang đến những cải tiến đáng kể cho người dùng.