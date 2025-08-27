Nóng: Apple chính thức gửi thư mời sự kiện ra mắt iPhone 17

Apple vừa chính thức gửi thư mời đến các đơn vị truyền thông, sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 9/9 tại Nhà hát Steve Jobs, Apple Park, bắt đầu lúc 10 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương. Thời gian này tương đương với 0 giờ sáng ngày 10/9 theo giờ Hà Nội.

Nội dung thư mời sự kiện Awe Dropping mà Apple vừa công bố.

Tại sự kiện Awe Dropping, Apple dự kiến sẽ giới thiệu bốn mẫu iPhone mới, trong đó có một mẫu siêu mỏng mang tên iPhone 17 Air. Phiên bản này sẽ thay thế phiên bản Plus trong dòng sản phẩm và cạnh tranh trực tiếp với Galaxy S25 Edge. Đặc biệt, iPhone 17 Air sẽ được trang bị modem C1 do Apple tự phát triển.

Các mẫu Pro của iPhone 17 sẽ có thiết kế mới với thanh camera nằm ngang và sử dụng cảm biến 48 MP cho cụm ba camera. Những mẫu sản phẩm này sẽ có những cải tiến đáng kể, tập trung vào khả năng chụp ảnh, bao gồm hai nút điều khiển camera. Đặc biệt, iPhone 17 Pro Max được cho là sẽ vượt trội hơn so với các mẫu điện thoại hàng đầu nhờ khả năng zoom ấn tượng.

Được là lần làm mới thiết kế đầu tiên sau một thời gian dài, và Apple có thể sẽ điều chỉnh giá bán các mẫu điện thoại mới do chi phí sản xuất tăng cao. Tuy nhiên, mẫu cơ bản được cho là không bị tăng giá.

Người dùng đang rất háo hức chờ xem những thay đổi của iPhone 17 series so với iPhone 16 hiện tại.

Đặc biệt, các tin đồn cho biết Việt Nam có thể nằm trong đợt mở bán iPhone 17 series đầu tiên, ngày 19/9. Nếu đúng, đây là lần đầu tiên Việt Nam được Apple làm như vậy, giúp người dùng có thể sở hữu sản phẩm phân phối chính hãng ngay trong ngày đầu mở bán thay vì mua qua các con đường xách tay, vốn có giá đắt hơn nhiều.

Ngoài iPhone 17 series, Apple cũng dự kiến làm mới dòng sản phẩm đồng hồ thông minh với các phiên bản kế nhiệm cho tất cả các biến thể, bao gồm Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 và Apple Watch SE 3. Công ty cũng có thể công bố AirPods Pro 3 được thiết kế lại cùng với HomePod mini mới.

Bên cạnh đó, Apple sẽ công bố ngày ra mắt các phiên bản ổn định của một loạt nền tảng hệ điều hành mới, hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm. Khẩu hiệu của sự kiện năm nay là “Awe Dropping” hứa hẹn sẽ mang đến những bất ngờ thú vị cho người dùng. Dù Apple thường có những tuyên bố phóng đại, nhưng sự kiện này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người, đặc biệt với thông tin về chiếc iPhone gập liên tục được đồn đoán gần đây.