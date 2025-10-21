iPhone 17 gây sốt: Doanh số vượt iPhone 16 tới 14% sau 10 ngày mở bán

iPhone 17 bán chạy hơn iPhone 16

Theo báo cáo mới từ công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint, doanh số iPhone 17 trong 10 ngày đầu mở bán tại Mỹ và Trung Quốc tăng 14% so với cùng kỳ của dòng iPhone 16. Riêng tại Trung Quốc, phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn có mức tăng gần gấp đôi so với người tiền nhiệm, trong khi doanh số chung hai thị trường tăng tổng cộng 31%.

Đây được xem là tín hiệu tích cực cho Apple, trong bối cảnh “Táo khuyết” đang chịu áp lực cạnh tranh mạnh mẽ từ các thương hiệu nội địa Trung Quốc như Huawei và Xiaomi.

Theo bà Mengmeng Zhang, nhà phân tích cao cấp của Counterpoint, sức hút của iPhone 17 đến từ việc Apple đã “đánh trúng tâm lý” người dùng phổ thông. Mẫu máy tiêu chuẩn được đánh giá “rất đáng tiền”, khi mang đến hàng loạt nâng cấp: chip xử lý mạnh hơn, màn hình cải thiện chất lượng hiển thị, dung lượng lưu trữ cơ bản cao hơn, cùng camera selfie được nâng cấp, tất cả vẫn giữ nguyên mức giá như iPhone 16 năm ngoái.

Những thay đổi này khiến người dùng cảm thấy họ nhận được nhiều giá trị hơn mà không phải trả thêm chi phí, qua đó giúp iPhone 17 nhanh chóng chiếm ưu thế ngay từ khi ra mắt.

Apple kỳ vọng gì từ đà tăng này?

Apple đã chính thức ra mắt dòng iPhone 17 trên toàn cầu từ tháng 9, với kỳ vọng đây sẽ là “ngòi nổ” giúp công ty lấy lại đà tăng trưởng doanh số tại thị trường Trung Quốc, vốn sụt giảm trong nửa đầu năm. Nếu đà tiêu thụ mạnh mẽ hiện tại được duy trì, iPhone 17 có thể trở thành một trong những thế hệ bán chạy nhất của Apple trong vài năm gần đây.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng Apple vẫn cần theo dõi phản ứng của thị trường trong quý cuối năm giai đoạn cao điểm mua sắm toàn cầu để đánh giá sức bền thực sự của dòng iPhone mới này.