iPhone 17 và iPhone 17 Pro Max đại thắng ngay khi lên kệ

Theo thống kê mới nhất từ Counterpoint Research, iPhone 17 mới nhất đã đạt doanh thu kỷ lục tại Trung Quốc trong 10 ngày đầu tiên ra mắt. Ngoài ra, cặp iPhone 17 Pro cũng đang "làm mưa làm gió" tại thị trường Mỹ trong cùng khoảng thời gian.

iPhone 17 "đắt hàng", iPhone Air bán chậm

Vào quý 1 và quý 2/2025, chiếc điện thoại phổ biến nhất thế giới là iPhone 16. Đáng chú ý, iPhone 17 còn "bán chạy" hơn cả iPhone 16. Cụ thể, theo thống kê, doanh số bán ra trong 10 ngày của iPhone 17 tại Trung Quốc đã tăng gần gấp đôi so với bản tiền nhiệm, đạt tổng cộng mức tăng 31% tại Trung Quốc và Mỹ.

Doanh số của các phiên bản iPhone trong 10 ngày bán ra đầu tiên.

Ngược lại, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max chỉ tăng 12% tại cùng hai quốc gia so với iPhone 16 Pro và 16 Pro Max. Ngoài ra, chiếc iPhone Air cũng đã chứng tỏ thành công hơn 14% so với iPhone 16 Plus.

Các chuyên gia dự đoán, iPhone Air là một sản phẩm "ngách" và có khả năng "duy trì" tình trạng trên thêm một thời gian nữa. Trước đó, Apple đã đầu tư hàng triệu USD vào tiếp thị cho chiếc iPhone siêu mỏng này.

Liệu iPhone Air siêu mỏng có thành công?

Về cơ bản, Apple chắc chắn sẽ cho iPhone Air thêm thời gian để "thở" và có thể ra mắt thêm một hoặc hai phiên bản tiếp theo trước khi "dừng lại". Suy cho cùng, đó là cách tiếp cận của công ty đối với cả iPhone "mini" và "Plus". Và nếu chiếc iPhone Air đầu tiên phổ biến hơn một chút so với chiếc iPhone Plus trước đó, hãng cũng sẽ tiếp tục sản xuất thêm một vài năm tiếp theo.

iPhone Air siêu mỏng.

Nhìn chung, dòng iPhone 17 (bao gồm cả iPhone Air) rõ ràng đã vượt doanh số của dòng iPhone 16 tại Trung Quốc và Mỹ trong khoảng thời gian 10 ngày đầu tiên - khoảng 14%, đây chắc chắn là một kết quả đủ mạnh để báo hiệu không có vấn đề lớn nào sắp xảy ra với Apple và không có lý do gì để hãng đại tu vào năm 2026.

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích vẫn kỳ vọng năm 2026 sẽ là năm chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên chính thức ra mắt. Khả năng cao là chiếc iPhone 18 sẽ được dời sang mùa xuân năm 2027 để nhường chỗ cho một dòng iPhone siêu cao cấp khác.

Đây sẽ là một động thái mạo hiểm hơn của Apple sau khởi đầu cực mạnh mẽ của thế hệ iPhone 17.

Dòng iPhone 17 sẽ đi về đâu?

Rõ ràng, thành công của những chiếc iPhone mới trong khoảng một năm tới là điều không thể phủ nhận. Dẫn đầu sẽ là iPhone 17 với chip A19 cùng hệ thống camera kép 48MP ở mặt sau và bộ nhớ trong 256GB tiêu chuẩn.

Dòng iPhone 17.

Chiếc iPhone này sẽ tiếp tục "bán chạy" hơn iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max trên toàn thế giới, đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng so với dòng iPhone 16 năm ngoái. Trước đó, iPhone 16 Pro Max và thậm chí cả iPhone 16 Pro đã "đắt hàng" hơn iPhone 16 vào năm 2024.

Các chuyên gia dự đoán, iPhone 17 Pro Max có thể "đánh bại" iPhone 17 sau vài tuần lên kệ. Điều này có thể không phải là tin tốt cho biên lợi nhuận của Apple.