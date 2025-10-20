Honor GT2 sẽ trang bị chip Snapdragon 8 Gen 5 và pin lên tới 9.000 mAh

Theo Gizmochina, thông tin rò rỉ mới đây đã tiết lộ Honor đang phát triển một chiếc điện thoại có khả năng thiết lập tiêu chuẩn mới về thời lượng pin. Thiết bị này, dự kiến thuộc dòng Honor GT2 sắp ra mắt, có thể trang bị viên pin khủng 9.000 mAh và bộ vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 của Qualcomm.

Honor GT2 có thể trang bị pin khủng 9.000 mAh

Thông tin này được chia sẻ bởi leaker Digital Chat Station trên Weibo, người mô tả sản phẩm là "điện thoại hiệu năng cao cấp Snapdragon 8" với dung lượng pin lớn bất thường. Mặc dù bài đăng không chỉ rõ chipset nào sẽ được sử dụng, nhưng thời điểm ra mắt trùng khớp với màn ra mắt của Snapdragon 8 Gen 5, phiên bản kế nhiệm của Snapdragon 8 Gen 3, vốn đã được trang bị trên Honor GT đời đầu. Điều này cho thấy khả năng cao Honor GT2 sẽ sở hữu viên pin 9.000 mAh, tập trung vào hiệu năng.

Trước đó, đã có thông tin cho rằng Honor GT2 sẽ được trang bị viên pin 8.800 mAh. Việc nâng cấp từ 7.200 mAh của GT lên con số 9.000 mAh cho thấy sự cải tiến trong công nghệ pin silicon-carbon, cho phép mật độ năng lượng cao hơn mà không làm tăng kích thước. Tốc độ sạc dự kiến sẽ đạt 100W, giúp sạc đầy pin nhanh chóng, điều này thật ấn tượng với dung lượng pin lớn như vậy.

Các thông số kỹ thuật khác được đồn đoán bao gồm RAM lên đến 24GB, bộ nhớ trong 1TB, màn hình OLED 1,5K và cảm biến vân tay siêu âm. Về thời điểm ra mắt, nguồn tin cho biết mẫu điện thoại này sẽ được giới thiệu vào cuối năm nay, có thể vào giữa tháng 11 hoặc tháng 12. Hiện vẫn chưa có thông tin về việc liệu dòng GT2 có được phát hành ra thị trường quốc tế hay không.

Pin lớn không phải là điều mới mẻ đối với các thương hiệu Trung Quốc, khi các thương hiệu như Vivo, OnePlus và Xiaomi đã thành công trong việc phổ biến dung lượng 7.000 mAh vào năm 2025. Tuy nhiên, nếu thông tin về cột mốc 9.000 mAh của Honor là chính xác, điều này có thể định nghĩa lại khái niệm "thời lượng pin cả ngày" cho người dùng chuyên nghiệp.