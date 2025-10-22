iOS 26.1 giúp giải quyết vấn đề gây khó chịu nhất trên iOS 26

Liquid Glass, giao diện trong suốt được giới thiệu cùng iOS 26, từng gây nhiều tranh cãi khi khiến người dùng khó đọc nội dung trong một số tình huống. Giờ đây, với bản beta thứ tư của iOS 26.1, Apple đã bổ sung tùy chọn cho phép người dùng điều chỉnh độ trong suốt của Liquid Glass, giúp giao diện trở nên dễ nhìn và linh hoạt hơn.

Cụ thể, người dùng có thể lựa chọn giữa hai chế độ khác nhau:

- Clear (Trong suốt) giúp hiển thị nền phía sau các nút, thanh và menu.

- Tinted (Có màu) cho phép tăng độ mờ đục và độ tương phản để cải thiện khả năng đọc.

Lựa chọn Tinted mới được thêm vào trong phần tùy chỉnh Liquid Glass.

Tùy chọn này có thể được tìm thấy tại Settings > Display and Brightness trên iOS và iPadOS, hoặc System Settings > Appearance trên macOS. Khi kích hoạt, thay đổi sẽ áp dụng cho toàn bộ hệ điều hành, bao gồm các ứng dụng và thông báo trên màn hình khóa.

Theo Apple, tùy chỉnh mới này được bổ sung sau khi nhiều người dùng trong giai đoạn thử nghiệm beta mùa hè phản hồi rằng họ muốn có giao diện ít trong suốt hơn. Việc tăng độ mờ đục giúp giảm chói và cải thiện khả năng hiển thị trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Ngoài Liquid Glass, bản cập nhật iOS 26.1 beta còn mang đến hàng loạt thay đổi đáng chú ý như:

- Tính năng trượt để dừng mới cho báo thức và hẹn giờ.

- Hỗ trợ ngôn ngữ Apple Intelligence mới.

- Biểu tượng ứng dụng Apple TV được thiết kế lại.

- Nhiều tinh chỉnh nhỏ trong ứng dụng Settings.

Với những cải tiến này, Apple tiếp tục cho thấy nỗ lực nâng cao trải nghiệm người dùng, biến iOS 26.1 thành bản cập nhật “chữa lành” cho những phiền toái nhỏ nhưng đáng chú ý trên iOS 26.