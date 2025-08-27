Lo giá iPhone 17 tăng "phi mã", thị trường iPhone cũ bỗng... sôi động

Thị trường iPhone cũ được dự đoán có khả năng tăng trưởng mạnh với những thay đổi mới về thuế.

iFan Việt và xu hướng mua iPhone đã qua sử dụng

Trước áp lực chi tiêu và lo ngại giá iPhone mới (dự kiến là iPhone 17 series) có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới - nhất là khi Apple đối mặt với rủi ro chuỗi cung ứng và biến động chính sách thuế, thị trường iPhone đã qua sử dụng bỗng trở nên sôi động.

Theo phân tích từ Rosenblatt Securities, nếu Mỹ áp dụng mức thuế mới lên các nước, Apple có thể tăng giá bán iPhone tới 43% nhằm bù đắp chi phí thuế. Điều này được dự báo có thể ảnh hưởng đến doanh số của iPhone.

Còn báo cáo từ CCS Insight ghi nhận Apple chiếm tới 60% thị phần toàn cầu trong mảng smartphone đã qua sử dụng. Sức hút của iPhone đã qua sử dụng (like new) đến từ mức giá rẻ hơn so với máy mới nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm ổn định, được Apple duy trì cập nhật phần mềm và kèm theo chế độ bảo hành từ hệ thống bán lẻ.

Người tiêu dùng Việt ngày càng thận trọng hơn trong việc chi tiêu cho sản phẩm công nghệ, thể hiện qua số liệu từ Counterpoint Research: Thị trường smartphone Việt Nam giảm 15% trong giai đoạn tháng 1 - 5/2025. Thay vì chi trả khoản tiền lớn cho máy mới, nhiều khách hàng lựa chọn mua iPhone cũ - vừa có mức giá dễ tiếp cận, vừa đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập và công việc.

iPhone cũ thường được người dùng Việt Nam ưu tiên lựa chọn khi lên đời model cao hơn bởi chi phí hợp lý, khả năng vận hành tương tự máy mới.

Minh chứng là ghi nhận tại Di Động Việt, ngay từ 2 tuần đầu tháng 8, lượng khách hàng mua iPhone "like new" đã tăng 10% so với cùng kỳ tháng trước. Trong đó, các dòng iPhone flagship đã qua sử dụng như iPhone 14 Pro cũ, iPhone 15 Pro Max cũ,… được khách hàng quan tâm nhiều nhất.

Chỉ từ 2,89 triệu đồng đã có thể trải nghiệm iOS

Tận dụng xu hướng máy cũ lên ngôi, nhiều hệ thống bán lẻ tại Việt Nam đã đẩy mạnh các chương trình giảm giá, ưu đãi cho iPhone cũ nhằm tăng thị phần.

iPhone 11 Pro cũ vẫn đang được nhiều iFan lựa chọn.

Ghi nhận tại Di Động Việt với phân khúc iPhone flagship đã qua sử dụng, họ đã có nhiều đợt điều chỉnh giá bán, khi có sản phẩm giá chỉ từ 7,79 triệu đồng. Đơn cử, iPhone 15 Pro Max 256GB cũ giá từ 21,09 triệu đồng; iPhone 12 Pro Max cũ giá từ 10,39 triệu đồng, iPhone 11 Pro Max 256GB cũ giá từ 7,79 triệu đồng…

Còn tại CellphoneS, các sản phẩm iPhone 15 Pro Max 256GB, iPhone 12 Pro Max và Phone 11 Pro Max 256GB nói trên tương ứng có giá từ 23,69 triệu đồng, 12,79 triệu đồng và 8,39 triệu đồng cho máy đã qua sử dụng.

Ở phân khúc phổ thông, các dòng điện thoại "like new" như iPhone 8 Plus cũ, iPhone Xs Max cũ, iPhone 11 cũ, iPhone 14 cũ cũng được khách hàng quan tâm nhiều nhờ giá bán dễ tiếp cận nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng ổn định.

Giá bán của iPhone 8 Plus cũ từ 2,89 triệu đồng, iPhone Xs Max cũ từ 6,29 triệu đồng, iPhone 11 từ 4,59 triệu đồng, iPhone 14 chỉ từ 8,09 triệu đồng,… tại Di Động Việt. Còn tại CellphoneS, iPhone 8 Plus, iPhone Xs Max, iPhone 14 cũ tương ứng có giá từ 3,29 triệu đồng, 5,79 triệu đồng và 10,54 triệu đồng.

Bảng giá tham khảo một số mẫu iPhone cũ nổi bật:

Sản phẩm Giá tham khảo (từ... triệu đồng) iPhone 15 Pro Max 21,09 iPhone 14 8,09 iPhone 12 Pro Max 10,09 iPhone 11 Pro Max 7,79 iPhone Xs Max 6,29 iPhone 11 4,59 iPhone 8 Plus 2,89

* Giá tham khảo có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.