Caviar ra mắt iPhone bằng vàng nhẹ nhất thế giới, giá tới hơn tỷ đồng

Caviar vừa ra mắt bộ sưu tập AirLine với các mẫu iPhone tùy chỉnh siêu cao cấp, mang đậm phong cách sang trọng và tối giản. Bộ sưu tập này bao gồm ba mẫu iPhone phiên bản giới hạn: iPhone Air Zenith, iPhone Air Aureon và iPhone Air Crystal, mỗi mẫu đều được chế tác từ những vật liệu quý hiếm như vàng nguyên khối, da cá sấu, titan hàng không vũ trụ và sợi carbon vàng.

Bộ sưu tập iPhone AirLine Collection của Caviar

Trong đó, iPhone Air Zenith là mẫu điện thoại độc quyền nhất, với thân máy được làm từ vàng nguyên khối 18K và da cá sấu đen. Đây là chiếc iPhone vàng nhẹ nhất mà Caviar từng sản xuất, với chỉ ba chiếc được làm ra, mỗi chiếc có giá 38.930 USD (khoảng 1,025 tỷ đồng).

iPhone Air Zenith làm từ vàng nguyên khối 18K và da cá sấu đen

Mẫu iPhone Air Aureon nổi bật với sự kết hợp giữa lớp mạ vàng 24K và vật liệu carbon vàng vân đá cẩm thạch, thường được sử dụng trong các ứng dụng ô tô cao cấp nhờ vào trọng lượng nhẹ và vẻ ngoài bắt mắt. Phiên bản này chỉ có 19 chiếc, với giá 9.270 USD (khoảng 244 triệu đồng).

iPhone Air Aureon được mạ vàng 24K và carbon vàng vân đá cẩm thạch

Cuối cùng, iPhone Air Crystal tập trung vào yếu tố thẩm mỹ, với thân và khung máy được chế tác từ titanium cấp hàng không vũ trụ, kết hợp với da cá sấu trắng cao cấp. Chiếc điện thoại này nổi bật với biểu tượng vương miện Caviar bằng titanium, được điểm xuyết men trang sức tinh xảo. Caviar cũng sản xuất 19 chiếc cho phiên bản này, với giá 8.910 USD (khoảng 235 triệu đồng).

iPhone Air Crystal được chế tác từ titanium hàng không vũ trụ và da cá sấu trắng

Bộ sưu tập AirLine Collection được Caviar định vị là dòng iPhone mỏng và nhẹ nhất mà hãng từng ra mắt, với thiết kế tối giản, đường nét sắc sảo và hiệu ứng thị giác “phi trọng lượng”. Mỗi chiếc iPhone trong bộ sưu tập đều được chế tác thủ công từ vật liệu cao cấp và đi kèm với hộp trình bày riêng biệt, bao gồm video cá nhân hóa gửi đến người mua.