Smartphone gập ba của Samsung có thể sẽ có... 3 viên pin

Samsung sắp công bố chiếc điện thoại gập ba đầu tiên của mình, được đồn đoán mang tên Galaxy Z TriFold. Mặc dù thông tin chính thức vẫn chưa được công bố, nhưng những tin đồn xung quanh thiết bị này đã bắt đầu xuất hiện. Theo các nguồn tin, Galaxy Z TriFold có thể được trang bị ba viên pin, với một viên pin tích hợp vào mỗi cạnh của điện thoại.

Ảnh minh họa

Một tài liệu bằng sáng chế từ Cục Thông tin Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPRIS) cho thấy ba viên pin này không chỉ có hình dạng mà còn có độ dày khác nhau. Cụ thể, viên pin nhỏ nhất sẽ nằm trong phần chứa camera sau, trong khi viên pin lớn thứ hai sẽ được đặt ở phần giữa của thiết bị, nơi chứa màn hình ngoài. Viên pin lớn nhất sẽ nằm ở giữa hai viên pin còn lại khi thiết bị được gập lại.

Bản phác thảo của bằng sáng chế cho thấy thiết kế 3 viên pin của Galaxy Z TriFold

Hiện tại, chưa có thông tin chi tiết về dung lượng pin hoặc tốc độ sạc của Galaxy Z TriFold. Có thông tin cho rằng Samsung có thể sử dụng pin silicon-carbon cho thiết bị này, nhưng điều này chưa chắc giúp tăng dung lượng pin. Theo các tin đồn trước đó, dung lượng pin của Galaxy Z TriFold có thể sẽ nhỏ hơn so với Huawei Mate XT, vốn sở hữu viên pin 5.600 mAh. Ngoài ra, Samsung có thể chỉ cung cấp sạc 25W, thấp hơn so với sạc có dây 66W và sạc không dây 50W của đối thủ.

Giống như những mẫu Galaxy Z Fold trước đây, Galaxy Z TriFold sẽ mang tính chất thử nghiệm nhiều hơn cho Samsung. Mặc dù có thông tin cho rằng sản phẩm này sẽ được bán tại Mỹ, nhưng đối tượng mục tiêu chủ yếu vẫn là những người dùng đầu tiên nhiệt tình nhất. Điều này cho phép Samsung có nhiều lựa chọn hơn trong việc cải tiến thiết bị cho các thế hệ sau.