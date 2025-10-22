Người dùng nên xóa những tin nhắn này ngay nếu không muốn bị lừa

Theo Google, các chiến dịch lừa đảo thông qua tin nhắn (SMS phishing) đang gia tăng với tốc độ đáng báo động, đặc biệt tại Mỹ, châu Âu và nhiều quốc gia châu Á.

Cụ thể, tội phạm mạng thường giả mạo các tổ chức uy tín như ngân hàng, các cơ quan nhà nước, công ty chuyển phát nhanh để lừa người nhận nhấp vào liên kết độc hại. Nguồn gốc của các công cụ tấn công này chủ yếu xuất phát từ Trung Quốc, nhưng mục tiêu lại trải khắp toàn cầu.

Nhiều người dùng đã là nạn nhân của tin nhắn lừa đảo.

“Gần 60% người dùng trên toàn thế giới từng là nạn nhân của lừa đảo trực tuyến trong năm qua,” Google cảnh báo. Trong khi đó, báo cáo của BioCatch cho biết số vụ tấn công qua tin nhắn đã tăng gấp 10 lần chỉ trong 12 tháng.

Để hạn chế tình trạng này, Google đã triển khai tính năng phát hiện và chặn tin nhắn lừa đảo tự động trên ứng dụng Messages (tin nhắn). Khi người dùng nhận được tin nhắn nghi ngờ chứa liên kết độc hại, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo và chặn truy cập đến trang web nguy hiểm. Tính năng này hiện đã được kích hoạt trên toàn cầu cho tất cả người dùng Android.

Người dùng nên xóa tất cả các tin nhắn được gửi từ người lạ mà có kèm liên kết. Ảnh: Google

Tương tự Apple, Google cũng cho phép khóa các tin nhắn bị gắn cờ là thư rác, và chỉ mở lại khi người dùng xác nhận đó là tin hợp lệ. Mục tiêu của các hãng là ngăn chặn triệt để các cuộc tấn công lừa đảo ngay từ cấp độ nền tảng.

Tuy nhiên, chuyên gia an ninh mạng cho rằng việc đánh dấu thư rác là chưa đủ. FBI khuyến nghị người dùng nên xóa hoàn toàn những tin nhắn này khỏi điện thoại, vì việc giữ chúng trong hộp thư có thể khiến bạn hoặc người khác vô tình nhấp vào liên kết độc hại.