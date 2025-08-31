5 lợi thế của iPhone 17 Pro so với iPhone 17 Air

Sự kiện ra mắt iPhone 17 của Apple sẽ chính thức diễn ra vào ngày 9/9. Năm nay, iPhone 17 Air siêu mỏng có thể sẽ được cân nhắc cùng với iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Dưới đây là 5 ưu điểm của iPhone 17 Pro khi so sánh với mẫu iPhone 17 Air mới hào nhoáng.

1. Thời lượng pin

Đây là một điểm khác biệt quan trọng. iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max dự kiến ​​có thời lượng pin tốt hơn đáng kể so với iPhone 17 Air siêu mỏng.

Ảnh minh họa.

Đặc biệt, đối với iPhone 17 Pro Max, khoảng cách sẽ ngày càng lớn hơn trong năm nay. Apple được đồn đoán sẽ làm cho iPhone 17 Pro Max dày hơn để trang bị pin lớn hơn, iPhone 17 Air không thể sánh kịp.

2. Hệ thống camera sau

iPhone 17 Pro sẽ có camera sau xịn hơn.

Các mẫu iPhone Pro của Apple sẽ tiếp tục cung cấp hệ thống camera sau tốt nhất. Năm nay, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sẽ trang bị cảm biến 48MP cho cả camera chính, camera tele và camera góc siêu rộng. Ngược lại, iPhone 17 Air sẽ chỉ có 1 camera chính 48MP. Đúng vậy, mẫu iPhone 17 Air mới của Apple sẽ chỉ có một camera sau.

3. Màn hình chống phản chiếu

Apple đã nhanh chóng mở rộng việc sử dụng màn hình nano-texture giúp giảm độ chói trong vài năm trở lại đây. Và giờ đây, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max được đồn đoán có công nghệ chống phản chiếu riêng.

Ảnh minh họa.

Công nghệ này có thể không giống hệt với nano-texture nhưng sẽ mang lại những lợi ích tương tự.

Trong khi đó, iPhone 17 Air sẽ không có màn hình chống phản chiếu. Tuy nhiên, ​​máy sẽ có tính năng màn hình luôn bật và tốc độ làm mới 120Hz.

4. Chip A19 Pro mạnh mẽ

Các tin đồn cho thấy, thông số kỹ thuật của iPhone 17 Air và iPhone 17 Pro sẽ khá giống nhau. Cả hai đều sẽ có RAM 12GB, thậm chí còn được trang bị chip A19 Pro. Tuy nhiên, nếu muốn hiệu năng cao nhất có thể, các mẫu iPhone 17 Pro sẽ có một lợi thế.

Chip của iPhone 17 Pro sẽ khỏe hơn.

Chip A19 Pro của iPhone 17 Air sẽ là phiên bản rút gọn với một lõi GPU bị vô hiệu hóa. Vì vậy, nếu muốn có GPU mạnh hơn, người dùng hãy mua iPhone 17 Pro hoặc iPhone 17 Pro Max.

5. Điểm khác biệt: Sạc không dây ngược

Tin đồn cho biết, Apple đã thử nghiệm sạc không dây ngược trên các mẫu iPhone 17 Pro. Tính năng này dự kiến ​​chỉ dành riêng cho các mẫu iPhone Pro và cho phép bạn sạc các thiết bị Apple khác ở mặt sau của iPhone.

Ảnh minh họa.

Đây là một cách khác để tận dụng tối đa thời lượng pin của iPhone Pro Max trong năm nay. Và tất nhiên, iPhone 17 Air không có tính năng này.