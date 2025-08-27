Chưa ra mắt, iPhone 17 Pro đã được dự đoán khó bán

"Gia đình" iPhone 17 của Apple sẽ được ra mắt chỉ trong vài tuần nữa. Mỗi phiên bản iPhone mới đều có những điểm độc đáo riêng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, chiếc iPhone này sẽ có doanh số kém hơn thường lệ: iPhone 17 Pro.

Ảnh concept iPhone 17 Air siêu mỏng.

Cụ thể, các tính năng của iPhone 17 Air và iPhone 17 Pro Max có thể khiến iPhone 17 Pro trở nên kén khách hơn.

Thông thường, dòng iPhone của Apple có hai mẫu iPhone cao cấp: iPhone Pro và iPhone Pro Max.

Nhưng năm nay, người mua sẽ có ba lựa chọn cao cấp:

- iPhone 17 Pro

- iPhone 17 Pro Max

- iPhone 17 Air

Mẫu iPhone 17 Air mới sẽ thay thế cho tùy chọn iPhone Plus, sẽ đi kèm một số tính năng đẳng cấp iPhone Pro và sẽ có mức giá cao cấp hơn. Nhưng tất nhiên, iPhone 17 Air cũng sẽ xứng đáng với danh hiệu "Pro" nhờ thiết kế siêu mỏng, mang hơi hướng tương lai.

Nói một cách đơn giản, nếu muốn sở hữu một mẫu iPhone 17 mang lại cảm giác "hoàn toàn mới" và "thế hệ tiếp theo", iPhone 17 Air chính là lựa chọn phù hợp. Sản phẩm này sẽ không dành cho tất cả mọi người - do những hạn chế về pin và camera.

Ngược lại, chiếc iPhone có khả năng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi iPhone 17 Air là iPhone 17 Pro nhỏ hơn.

iPhone 17 Pro Max sẽ là lựa chọn tốt nhất cho những người dùng muốn sở hữu một chiếc iPhone mạnh mẽ, hiệu năng cao và đầy đủ tính năng nhất trên thị trường.

Ảnh concept iPhone 17 Pro.

Tin đồn cho thấy, iPhone 17 Pro Max sẽ dày hơn để có dung lượng pin lớn hơn và thậm chí sẽ có camera tele tốt hơn so với "người anh em" nhỏ hơn. Thêm vào đó, người dùng iPhone cũng thích màn hình lớn hơn. Vì vậy, nếu pin, camera và kích thước màn hình là những yếu tố quan trọng nhất, iPhone 17 Pro Max sẽ là lựa chọn tốt nhất.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn sở hữu một chiếc iPhone mang lại cảm giác mới mẻ, hiện đại và mang hơi hướng tương lai như iPhone X trước đây, iPhone 17 Air sẽ là lựa chọn phù hợp.

Vậy số phận của iPhone 17 Pro sẽ ra sao? Tất cả những lý do trên đều cho thấy, chiếc iPhone 17 Pro sẽ là một lựa chọn kém hấp dẫn hơn nhiều so với thông thường.

Cùng chờ xem Apple sẽ niêm yết giá ra sao cho dòng iPhone 17 sắp tới. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin về chúng trong thời gian tiếp theo.