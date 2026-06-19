iPhone Air 2 sẽ có tới 2 camera sau, xứng đáng được mong chờ

Theo báo cáo của Bloomberg, Apple đang phát triển một chiếc iPhone Air mới, dự kiến ​​ra mắt vào mùa xuân năm 2027. Chiếc iPhone Air được nâng cấp có thể sẽ được trang bị thêm ống kính siêu rộng bên cạnh ống kính góc rộng để mang lại giá trị tốt hơn cho người dùng.

iPhone Air.

Ngoài ra, Apple cũng muốn cải thiện thời lượng pin cho iPhone Air 2 bằng cách tăng kích thước pin hoặc cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng. Do thiết kế của mẫu iPhone Air mới tương tự như mẫu hiện tại nên có thể không có chỗ cho một viên pin lớn hơn. Thiết bị sẽ sử dụng chip A20 được sản xuất trên quy trình 2nm mới của Apple, mang lại hiệu quả sử dụng năng lượng tốt hơn.

Nhiều tin đồn trước đây cho rằng "Nhà Táo" đang bổ sung camera thứ hai cho iPhone Air để giải quyết khiếu nại chính của khách hàng về thiết bị này. Mẫu iPhone Air hiện tại chỉ có một ống kính góc rộng, khiến chất lượng camera kém hơn so với iPhone 17. iPhone 17 có thiết lập hai camera trong khi iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max có ba camera.

Ảnh iPhone Air 2.

iPhone Air thế hệ tiếp theo sẽ ra mắt cùng với iPhone 18 vào năm 2027. Trong khi đó, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone màn hình gập dự kiến ​​sẽ ra mắt vào tháng 9 năm nay.