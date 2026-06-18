Đây sẽ là chiếc iPhone đáng săn lùng nhất vào năm tới

Năm ngoái, iPhone 17 được xem là một "món hời" với tất cả những nâng cấp và giá trị. iPhone 18 hứa hẹn còn tốt hơn nữa! Theo thông tin rò rỉ mới nhất, iPhone 18 sẽ được nâng cấp RAM lên 12GB.

iPhone 18 sẽ có RAM 12GB

Theo DigiTimes Asia và trích dẫn các chuyên gia trong ngành sản xuất bộ nhớ, các nhà sản xuất RAM như SK Hynix và Samsung đang chứng kiến ​​nhu cầu tăng cao đối với chip RAM 12GB.

iPhone 17.

Khách hàng đứng sau được cho là Apple. Đó là bởi một tính năng cụ thể bên trong iPhone 18 yêu cầu mở rộng bộ nhớ.

Trong sự kiện WWDC tuần trước, Apple đã dành phần lớn thời gian thuyết trình để nói về Apple Intelligence và sự tích hợp với trí tuệ nhân tạo Siri hoàn toàn mới và thông minh hơn. Và mặc dù Apple đã đưa ra một tuyên bố mơ hồ về việc trí tuệ nhân tạo Siri khả dụng trên các mẫu cũ hơn như iPhone 15 Pro và iPhone 16 nhưng nhiều tính năng sẽ không hoạt động trên các mẫu iPhone có RAM 8GB.

Những chiếc iPhone 8GB này sẽ chỉ có trí tuệ nhân tạo Siri "cơ bản", "Nhà Táo" đặt mục tiêu tránh những rắc rối hơn nữa trên dòng iPhone 18 bằng cách trang bị cho mẫu iPhone tiêu chuẩn RAM 12GB. Nhìn vào phản ứng dữ dội trên diễn đàn Reddit, đây dường như là hướng đi đúng đắn.

iPhone 18 dự kiến ​​có giá khởi điểm là 799 USD (khoảng 21 triệu đồng)

Không có dự kiến ​​tăng giá cho iPhone 18 phiên bản tiêu chuẩn, chúng sẽ có giá khởi điểm tương tự như phiên bản tiền nhiệm là 799 USD (khoảng 21 triệu đồng). Đây là tin tuyệt vời khi so sánh với iPhone 17.

Ảnh minh họa.

Phiên bản iPhone 18 với RAM 12GB có thể ảnh hưởng tiêu cực đến doanh số iPhone 18 Pro nhưng với cấu hình và mức giá này, sản phẩm cũng có thể đánh bại các "đối thủ" cạnh tranh.

Xét về cấu hình, tính năng và giá bán, iPhone 18 có thể là mẫu điện thoại thống trị và "đánh bại" Galaxy S27 và Pixel 11.

Galaxy S27 dự kiến ​​có giá cao hơn 100 USD và phần lớn có cấu hình và tính năng tương đương với iPhone 18. Pixel 11 có thể có giá ngang iPhone 18 nhưng nhiều khả năng sẽ chậm hơn do chip Tensor vẫn đang phải cạnh tranh với chip của Apple và Qualcomm.