iPhone 18 Pro mới sẽ có thêm "kỳ phùng địch thủ" khi công bố

Theo nhiều nguồn tin, iPhone 18 Pro Max (và iPhone 18 Pro) có thể ra mắt vào tháng 9 này. Trong khi đó, iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ được trình làng vào đầu năm 2027.

Giờ đây, Xiaomi có thể sẽ áp dụng chiến lược tương tự. Theo những tin đồn hiện tại, Xiaomi 18 Pro sẽ ra mắt vào tháng 9 (trùng với thời điểm iPhone 18 Pro được công bố). Sau đó, Xiaomi 18 sẽ được giới thiệu tới công chúng vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm 2027.

Dòng Xiaomi 18 sẽ có chiến lược ra mắt giống dòng iPhone 18.

Thậm chí, có thông tin cho rằng Xiaomi có thể sẽ sử dụng màu Dark Cherry được đồn đoán của iPhone 18 – một màu sắc hứa hẹn sẽ thu hút sự chú ý giống như màu Cam Cosmic Orange trên dòng iPhone 17.

Sự tương đồng về tên gọi

Năm ngoái, Xiaomi đã bỏ qua tên gọi 16 và đi thẳng đến dòng Xiaomi 17 để gần gũi hơn với dòng iPhone 17.

Rõ ràng là Xiaomi muốn tiến gần hơn đến Apple và xét cho cùng, đó không phải là vấn đề lớn. Các công ty luôn lấy cảm hứng từ nhau. Nhưng mọi chuyện phức tạp hơn thế khi nói đến ngày ra mắt.

iPhone 17 Pro với màu cam nổi bật.

Điện thoại của Apple không chỉ phổ biến ở Mỹ và châu Âu mà còn ở châu Á. Thậm chí, các chính trị gia có thể ban hành bất kỳ loại thuế quan và hạn chế nào họ muốn, nhưng ở Trung Quốc, iPhone 17 đã (và đang) là một sản phẩm ăn khách.

Và, hãy nhìn nhận thực tế, Xiaomi phải cạnh tranh với Apple về mặt thời gian – hãng cần phải cung cấp một chiếc điện thoại tốt hơn với giá thấp hơn sớm hơn so với công ty có trụ sở tại Cupertino.

Rủi ro phía trước

Thực tế, Apple có thể chia nhỏ các đợt ra mắt sản phẩm vì hãng có một lượng khách hàng sẵn sàng chờ đợi hàng tháng trời để có được thiết bị họ muốn.

Xiaomi không có được sự xa xỉ tương tự. Khi người mua thấy Xiaomi 18 Pro vào tháng 9 nhưng phải đợi đến đầu năm 2027 mới có Xiaomi 18 thông thường, một số người có thể sẽ chọn mua iPhone 18.

Top 5 smartphone có thị phần lớn nhất tại Trung Quốc.

Việc phát hành theo từng giai đoạn sẽ hiệu quả khi đó là thương hiệu thống trị; chiến lược này sẽ kém hiệu quả hơn khi thương hiệu Xiaomi vẫn đang phải cạnh tranh giành thị phần. Điểm mạnh của Xiaomi luôn là việc cung cấp một dòng sản phẩm rõ ràng, đầy đủ và dễ sử dụng.

Việc sao chép lịch ra mắt sản phẩm của Apple có thể khiến Xiaomi trông giống như một kẻ đi theo hơn là một đối thủ. Và đó là một nhận thức nguy hiểm trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt.