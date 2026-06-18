iPhone kỷ niệm 20 năm đã sẵn sàng trình làng vào năm sau

Một báo cáo mới của Bloomberg đã nêu chi tiết ba sản phẩm lớn mới từ Apple sẽ ra mắt vào cuối năm 2027: iPhone kỷ niệm 20 năm, iPhone màn hình gập lại thế hệ thứ 2 và tai nghe AirPods tích hợp camera.

Đầu tiên, Mark Gurman đưa tin rằng AirPods tích hợp camera của Apple (có tên mã B798) “dự kiến ​​ra mắt vào cuối năm 2027”. Sản phẩm này ban đầu được lên kế hoạch phát hành trong năm nay nhưng đã bị hoãn lại do sự chậm trễ trong việc phát triển Apple Intelligence và Siri.

Ảnh concept iPhone kỷ niệm 20 năm.

Tất nhiên, thời điểm ra mắt của tất cả các sản phẩm vẫn chưa chắc chắn và có thể thay đổi.

Cùng với AirPods tích hợp camera, Bloomberg đưa tin rằng Apple đang trên đà ra mắt một dòng iPhone hoàn toàn mới.

Điểm nhấn của dòng iPhone 2027 sẽ là mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm với màn hình “gần như tràn viền”. Thiết kế này cũng sẽ có “kính cong bao quanh các cạnh”.

Theo Gurman, chiếc iPhone này sẽ có hai phiên bản với “kích thước tương tự” iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Apple cũng sẽ ra mắt iPhone màn hình gập thế hệ thứ hai vào cuối năm 2027.

Ảnh concept iPhone kỷ niệm 20 năm.

Các mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm sẽ có tên mã V73 và V74, kế nhiệm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max ra mắt năm nay với kích thước tương tự. Cả hai mẫu iPhone kỷ niệm và iPhone màn hình gập thế hệ thứ hai đều sẽ sử dụng chip A21 2 nanomet, có tên nội bộ là Naxos.

Năm 2028, các mẫu iPhone cao cấp của Apple sẽ được trang bị chip A22 Pro, có thể sử dụng công nghệ sản xuất 1,4 nanomet mới.

Theo đúng lịch trình, "Nhà Táo" sẽ công bố iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vào cuối năm nay (sử dụng chip A20 Pro). iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ ra mắt vào đầu năm 2027 (sử dụng chip A20 cơ bản).