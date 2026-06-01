Huawei công bố đồng hồ thông minh Watch Fit 5 series, giá từ 3,7 triệu đồng

Sau màn ra mắt toàn cầu tại sự kiện giới thiệu sản phẩm sáng tạo tổ chức ở Bangkok (Thái Lan) hồi đầu tháng 5, Huawei vừa chính thức ra mắt thị trường Việt Nam thế hệ đồng hồ thông minh mới nhất Watch Fit 5 series.

Huawei Watch Fit 5 series mới.

Trên phiên bản Pro, Huawei ứng dụng thiết kế phủ dầu (oil-filling) cho phần viền bezel, giúp bề mặt kim loại kháng oxy hóa, giữ màu bền lâu. Đặc biệt, phiên bản màu trắng được hoàn thiện với chất liệu kim loại gốm nano chuẩn hàng không vũ trụ.

Watch Fit 5 bản tiêu chuẩn được trang bị màn hình AMOLED 1,82-inches, trong khi phiên bản Pro sở hữu màn hình AMOLED lớn hơn với kích thước 1,92-inches cùng viền siêu mỏng 1,8mm. Ngoài ra, cả hai phiên bản đều được nâng cấp độ sáng so với thế hệ tiền nhiệm với độ sáng tối đa 3.000 nits trên phiên bản Pro và 2.500 nits với phiên bản tiêu chuẩn

Thiết bị hỗ trợ các bộ môn thể thao dùng vợt thông qua các ứng dụng chuyên dụng như PickleX, Tennix hay Goodshot, cho phép người dùng theo dõi chi tiết dữ liệu tập luyện theo thời gian thực ngay trên đồng hồ, và đồng bộ trong nhật ký hoạt động trên ứng dụng Huawei Health.

Watch Fit 5 series có thể tự động nhận diện khi người dùng đang đạp xe và hiển thị công suất ảo cùng chỉ số guồng chân ảo theo thời gian thực. Riêng trên phiên bản Pro, Huawei tiếp tục mở rộng trải nghiệm với các chế độ thể thao chuyên sâu: Ở chế độ chạy địa hình, tính năng điều hướng theo phân đoạn có khả năng phân tích độ cao và ước tính thời gian đến đích, khả năng truy cập bản đồ vector của hơn 17.000 sân golf trên toàn cầu,...

Về sức khỏe tim mạch, phiên bản Pro được trang bị tính năng cảnh báo rung nhĩ (A-fib) và nhịp tim bất thường dựa trên phân tích sóng mạch, phân tích điện tâm đồ (ECG), và khả năng phát hiện xơ cứng động mạch.

Đặc biệt, Watch Fit 5 Pro còn hỗ trợ tính năng đánh giá nguy cơ tiểu đường, lần đầu tiên xuất hiện trên các thiết bị đeo. Thiết bị cũng hỗ trợ quản lý sức khỏe phụ nữ thông qua cảm biến nhiệt độ cổ tay, giúp dự đoán chu kỳ kinh nguyệt và ngày rụng trứng.

Huawei Watch Fit 5 series được trang bị pin high-silicon, cho thời lượng sử dụng lên đến 10 ngày trong điều kiện sử dụng tiêu chuẩn, và 7 ngày khi sử dụng thường xuyên.

Sản phẩm có giá niêm yết khoảng 5,5 triệu đồng cho phiên bản Pro và khoảng 3,7 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn.