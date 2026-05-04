Casio vừa ra mắt bộ đôi đồng hồ vừa ngầu, vừa đáng yêu chiều lòng fan Star Wars

Casio vừa giới thiệu hai mẫu đồng hồ mới mang đậm ảnh hưởng từ bộ phim “Chiến tranh giữa các vì sao”, đặc biệt là trước thềm ra mắt của series “The Mandalorian” và nhân vật Grogu. Hai mẫu đồng hồ này thuộc dòng sản phẩm G-Shock và Baby-G đã chính thức bán ra tại Mỹ, Anh và Liên minh Châu Âu từ ngày 1/5.

Mẫu GM2100-1ASW có giá 220 USD (5,8 triệu đồng), trong khi mẫu BA110YK-3ASW có giá 130 USD (3,43 triệu đồng). Thay vì chỉ đơn thuần in logo Star Wars lên các mẫu tiêu chuẩn, Casio đã tinh chỉnh chất liệu và màu sắc để phù hợp với hai nhân vật chính trong phim. Cả hai chiếc đồng hồ đều sở hữu màn hình hiển thị kết hợp giữa analog và kỹ thuật số, kết hợp kim đồng hồ truyền thống với màn hình LCD nhỏ để hiển thị thêm thông tin.

GM2100-1ASW ngầu với phong cách bộ giáp của Mandalorian

Phiên bản kích thước lớn nhất trong hai mẫu, GM2100-1ASW, được thiết kế để mô phỏng bộ giáp của Mandalorian. Đồng hồ có vành bezel bằng thép không gỉ rèn với lớp hoàn thiện chải xước kiểu công nghiệp, tái hiện vẻ ngoài của thép Beskar trong loạt phim. Kích thước của đồng hồ là 49,3 x 44,4 x 11,8 mm và nặng 72 gram.

Giống như các mẫu G-Shock tiêu chuẩn khác, GM2100-1ASW có cấu trúc bảo vệ lõi giúp chống rơi vỡ và khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét. Đồng hồ cũng có tính năng dịch chuyển kim, cho phép người dùng dễ dàng đọc màn hình kỹ thuật số. Mẫu này sử dụng hai pin SR726W, với tuổi thọ ước tính khoảng ba năm.

Sự đáng yêu của Baby-G BA110YK-3ASW

Baby-G BA110YK-3ASW là sản phẩm được thiết kế dựa trên hợp tác cùng Grogu, làm bằng nhựa màu xanh lá cây. Với kích thước nhỏ gọn hơn và trọng lượng chỉ 45 gram, mẫu này phù hợp với những người có cổ tay nhỏ. Khả năng chống nước của BA110YK-3ASW thấp hơn, chỉ đạt 100 mét, trong khi pin dự kiến sử dụng được khoảng 2 năm. Tuy nhiên, đồng hồ vẫn giữ khả năng chống sốc tiêu chuẩn như các sản phẩm khác trong dòng.

Cả hai mẫu đồng hồ đều có các tính năng sử dụng hàng ngày tương tự nhau, bao gồm chức năng theo dõi giờ thế giới (31 múi giờ trên GM2100, 29 múi giờ trên BA110), đồng hồ bấm giờ 1/100 giây, bộ đếm ngược và 5 báo thức hàng ngày. GM2100 sử dụng đèn LED trắng kép để chiếu sáng, trong khi BA110 sử dụng đèn LED màu hổ phách.

Đặc biệt, Casio tặng kèm một giá đỡ đồng hồ tùy chỉnh với cả hai mẫu. Giá đỡ được thiết kế giống như thẻ ID của thợ săn tiền thưởng, có thể gập lại thành giá đỡ 3D cứng cáp nhờ nam châm tích hợp giúp giữ đồng hồ trên bàn hoặc kệ khi không đeo.

Hiện tại, những chiếc đồng hồ này đã có mặt tại một số nhà bán lẻ chọn lọc, cửa hàng G-Shock SoHo và trên trang web của Casio.