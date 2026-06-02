Nvidia bắt tay MediaTek làm chip 3nm, đưa AI lên xe điện

Ba ông lớn trong ngành công nghệ gồm MediaTek, Foxtron (công ty con chuyên về thiết kế xe điện của Foxconn) và Nvidia đã chính thức công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn cầu. Sự kết hợp này nhằm phát triển các giải pháp buồng lái thông minh thế hệ mới, đón đầu xu hướng chuyển dịch của ngành ô tô sang các kiến trúc xe được định hình và vận hành bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Trung tâm của thỏa thuận hợp tác lần này là dòng chip xử lý cao cấp dành cho ô tô mang tên MediaTek Dimensity AX C-X1. Bộ vi xử lý này được sản xuất trên tiến trình 3nm tiên tiến, tận dụng trực tiếp công nghệ GPU, đồ họa và các thuật toán tăng tốc điện toán của Nvidia.

Bên cạnh năng lực tính toán chuyên sâu cho các mô hình AI, dòng chip mới cũng được tích hợp sẵn hệ thống module kết nối không dây diện rộng bao gồm mạng di động 5G telematics, Wi-Fi và Bluetooth, giúp xe duy trì kết nối liền mạch với hạ tầng mạng bên ngoài.

Khi được đưa vào ứng dụng thực tế trên các dòng xe điện của Foxtron, vi xử lý Dimensity AX C-X1 sẽ đảm nhiệm vai trò trung tâm điều khiển toàn bộ hệ thống đa phương tiện và an toàn. Phần cứng này hỗ trợ các phương thức tương tác trực quan giữa người và xe, giúp hệ thống giải trí phản hồi nhanh hơn và tối ưu hóa hệ thống telematics giám sát toàn diện.

Đáng chú ý, chip 3nm mới có đủ hiệu năng để vận hành công nghệ AI tác nhân (Agentic AI). Công nghệ này cho phép hệ thống máy tính trên xe tự động dự đoán, phân tích hành vi và thích ứng theo nhu cầu riêng biệt của từng người lái lẫn hành khách trong khoang xe. Các bên tham gia khẳng định, việc ứng dụng kiến trúc này sẽ tạo ra các giải pháp di chuyển thông minh có khả năng mở rộng tốt hơn cho thị trường xe điện toàn cầu trong tương lai.