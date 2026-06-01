Nhiều người không còn muốn bỏ hơn 30 triệu mua điện thoại

Thị trường điện thoại di động đang chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các nhà sản xuất. Áp lực này không chỉ dừng lại ở các thương hiệu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến người dùng khi họ quyết định mua sắm điện thoại mới.

Đối với những ai đã có một chiếc điện thoại yêu thích như iPhone, việc lựa chọn chỉ còn lại các yếu tố như dung lượng lưu trữ và màu sắc. Nhưng nếu đang sử dụng điện thoại Android, quyết định sẽ trở nên phức tạp hơn do sự đa dạng về mẫu mã và thương hiệu.

Các dòng smartphone hiện nay được phân chia thành nhiều phân khúc khác nhau. Chẳng hạn, dòng iPhone trải dài từ phiên bản “e” (trước đây là “SE”) đến các mẫu tầm trung và cao cấp nhất trong dòng iPhone 17. Tương tự, dòng Galaxy của Samsung cũng có phiên bản cao cấp nhất là Galaxy S26 Ultra. Mặc dù một số người dùng chọn mua các mẫu đắt nhất, nhưng không phải lúc nào điều này cũng hợp lý, vì họ có thể không tận dụng hết các tính năng cao cấp.

Sự bất ngờ của phân khúc tầm trung

Thị trường smartphone tầm trung đang phát triển mạnh mẽ, với nhiều sản phẩm mang lại bất ngờ thú vị cho người dùng. Sự chuyển mình này đã khiến người dùng trở nên quyết đoán hơn trong hành vi mua sắm nhờ vào sự đa dạng trong lựa chọn. Các nhà sản xuất cũng đã bắt đầu tích hợp các thông số kỹ thuật của điện thoại cao cấp vào các mẫu tầm trung khiến nhiều người không còn phải chi tiêu quá nhiều cho các dòng sản phẩm cao cấp.

Một trong những điểm đáng chú ý là màn hình 120Hz, trước đây chỉ có trên các dòng iPhone cao cấp, giờ đã xuất hiện trên iPhone 17 và khiến nó trở thành một trong những lựa chọn tốt nhất trên thị trường. Ngược lại, Samsung đã giới thiệu tính năng màn hình bảo mật trên mẫu Galaxy S26 Ultra thay vì các mẫu cơ bản, trong khi đó là tính năng không cần thiết với nhiều người dùng.

Khi so sánh giữa iPhone 17 và 17 Pro, sự khác biệt chủ yếu nằm ở camera, với ống kính tele bị loại bỏ trên phiên bản thường. Tuy nhiên, không phải tất cả người dùng đều ưu tiên tính năng này. Tương tự, Pixel 10a và 10 Pro cũng có những điểm khác biệt, nhưng điều đó không làm giảm giá trị của Pixel 10a.

Trong bối cảnh thiếu hụt linh kiện hiện nay, giá điện thoại có khả năng tăng cao khiến nhiều người phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi nâng cấp. Họ nên tự hỏi liệu có thực sự cần một chiếc điện thoại với camera mạnh nhất hay không, khi mà các mẫu tầm trung hiện nay đã sở hữu camera chất lượng tốt, thừa hưởng từ các dòng cao cấp.

Cuối cùng, mỗi người dùng sẽ có tiêu chí riêng cho lựa chọn của mình. Nếu ngân sách không phải là vấn đề, họ có thể thoải mái chọn bất kỳ mẫu điện thoại nào. Nhưng nếu muốn tiết kiệm, việc lựa chọn một chiếc smartphone tầm trung có thể là quyết định hợp lý, giúp họ có thêm ngân sách cho các phụ kiện cần thiết khác. Tất cả chỉ là vấn đề về quan điểm và nhu cầu sử dụng.