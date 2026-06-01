Những đồng hồ Casio dưới 2,63 triệu đáng cân nhắc trong năm 2026

Đôi khi, việc đeo một chiếc đồng hồ đơn giản chỉ để xem giờ mà không cần cập nhật phần mềm hay thay pin thường xuyên lại mang đến cảm giác thoải mái. Và khi nhắc đến đồng hồ truyền thống, Casio là một trong những thương hiệu đáng tin cậy với những sản phẩm giá phải chăng và thiết kế đẹp mắt. Dưới đây là một số mẫu đồng hồ Casio đáng mua trong năm 2026 này.

AQ240E-2A (1,84 triệu đồng)

Mẫu AQ-240E-2A là sự lựa chọn tuyệt vời giữa đồng hồ kim truyền thống và đồng hồ kỹ thuật số. Với mặt số màu xanh nhạt và vỏ nhựa màu bạc mạ crôm, chiếc đồng hồ này mang đến vẻ ngoài hiện đại và tinh tế. Nó có kim chỉ giờ và phút cùng với màn hình kỹ thuật số nhỏ hiển thị lịch, báo thức và chức năng hiển thị hai múi giờ.

W218HD-3AV (1,21 triệu đồng)

Nếu thích bố cục kỹ thuật số nhưng muốn một chiếc đồng hồ chắc chắn hơn, W218HD-3AV là lựa chọn lý tưởng. Với mặt số màu xanh lá cây đậm và dây đeo bằng thép không gỉ, đồng hồ có thiết kế dày dặn nhưng vẫn thoải mái khi đeo. Sản phẩm có đồng hồ bấm giờ 1/100 giây, báo thức hàng ngày, đèn nền LED và khả năng chống nước ở độ sâu 50 mét.

AQ240EG-9A (2,5 triệu đồng)

Mẫu AQ240EG-9A mang đến gam màu ấm hơn với lớp hoàn thiện mạ vàng. Mặt số kiểu tia nắng với các điểm nhấn vàng nổi bật trên nền vạch chỉ giờ màu đen. Dây đeo bằng thép không gỉ có thể điều chỉnh kích thước dễ dàng. Đồng hồ cũng có các chức năng tương tự như mẫu đầu tiên, nhưng với vẻ ngoài sang trọng hơn.

A158WETB-1A (2,1 triệu đồng)

Mẫu A158WETB-1A mang đến thiết kế đồng hồ kỹ thuật số vuông quen thuộc nhưng với vẻ ngoài tối giản hơn. Vỏ bằng nhựa mạ crôm đen và dây đeo bằng thép không gỉ có lớp hoàn thiện mạ xám. Với trọng lượng chỉ 45 gram và dày 8,5mm, mẫu đồng hồ này rất nhẹ và không gây cản trở khi đeo. Sản phẩm bao gồm các tính năng tiêu chuẩn như đồng hồ bấm giờ và báo thức hàng ngày.

AEQ120W-1BV (1,45 triệu đồng)

Chiếc đồng hồ này được thiết kế cho những ai cần một sản phẩm bền bỉ. Với vỏ nhựa lớn 53,3mm và vành nâng cao, nó bảo vệ màn hình khỏi trầy xước và va đập. Đồng hồ có khả năng chống nước lên đến 100 mét, phù hợp cho bơi lội, và pin có tuổi thọ lên đến 10 năm. Ngoài kim chỉ giờ analog, màn hình kỹ thuật số cung cấp thông tin giờ thế giới cho 30 thành phố, ba báo thức hàng ngày và tính năng Telememo cho phép lưu trữ 30 tên và số điện thoại.

Pop F91WB-7A (1,05 triệu đồng)

Là phiên bản hiện đại của mẫu F-91W nổi tiếng, F91WB-7A có thiết kế tối giản với màu trắng và xám, ít chỉ dẫn văn bản hơn để tạo vẻ ngoài sạch sẽ. Casio đã sử dụng nhựa sinh học cho dây đeo nhằm giảm tác động đến môi trường. Trọng lượng chỉ 21 gram, đồng hồ vẫn giữ các tính năng cốt lõi như đồng hồ bấm giờ, báo thức và lịch tự động.

AEQ110W-3A2V (1,45 triệu đồng)

Tương tự như AEQ120W, mẫu AEQ110W-3A2V có thiết kế bền bỉ với màu xanh đậm. Đồng hồ có kích thước lớn 52,2mm, dễ đọc và được thiết kế để chịu được va đập. Sản phẩm cũng có tuổi thọ pin 10 năm, khả năng chống nước 100 mét và chức năng giờ thế giới. Kim chỉ giờ analog di chuyển từng bước 20 giây, trong khi màn hình kỹ thuật số đảm nhiệm các chức năng bấm giờ, đếm ngược và báo thức.

AQ230EM (2,1 triệu đồng)

Mẫu đồng hồ này là sự kết hợp giữa analog và kỹ thuật số, nổi bật với dây đeo lưới bằng thép không gỉ. Thiết kế lưới mang đến vẻ ngoài tinh tế và thoải mái khi đeo. Vỏ màu bạc kết hợp với mặt số màu xanh đậm dễ đọc. Đồng hồ cũng có chức năng giờ đôi, bấm giờ và báo thức, trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn một chiếc đồng hồ hàng ngày với phong cách thanh lịch hơn.

