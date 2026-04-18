Casio ra mắt 3 mẫu đồng hồ giới hạn lấy cảm hứng từ đại dương cực kỳ tinh xảo

Hai mẫu OCW-S7000AP-1AJF và OCW-T2600AP-1AJF sẽ chính thức ra mắt vào ngày 22/5/2026, trong khi mẫu OCW-S6000AP-1AJR sẽ được giới thiệu vào ngày 12/6/2026.

Theo giới thiệu từ Casio, các mẫu đồng hồ mới sử dụng thuốc nhuộm Awa indigo, một loại thuốc nhuộm truyền thống từ Tokushima, Nhật Bản. Awa indigo được tạo ra thông qua quy trình lắng đọng phức tạp, mang đến sắc tố màu xanh đậm sống động đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ. Casio đã áp dụng loại thuốc nhuộm quý hiếm này để tô màu cho các mặt số phụ, tạo ra ba sắc thái xanh lam khác nhau, phản ánh độ sâu của đại dương và sự chuyển đổi màu sắc khi ánh sáng chiếu vào.

Mẫu OCW-S7000AP và OCW-T2600AP có mặt số chính màu đen với họa tiết lượn sóng tinh tế, mô phỏng chuyển động của đại dương. Mẫu OCW-S6000AP được trang bị vành bezel bằng kính sapphire với thiết kế cắt xoắn ốc tượng trưng cho những con sóng mạnh mẽ. Đặc biệt, Casio đã phủ một lớp mạ ion màu xanh hải quân lên vành bezel và vỏ titan để phù hợp với tông màu chàm.

Công nghệ hiện đại, thiết kế nhẹ và thoải mái

Cả ba mẫu đồng hồ đều được trang bị công nghệ Tough Solar, cho phép chúng hoạt động bằng năng lượng mặt trời, cùng với Multi-Band 6 để điều chỉnh thời gian bằng sóng radio trên 6 khu vực toàn cầu. Ngoài ra, chúng còn có kết nối Bluetooth để đồng bộ với ứng dụng Casio Watches trên smartphone mang lại khả năng tự động điều chỉnh thời gian, tùy chỉnh cài đặt và chức năng giờ thế giới cho hơn 300 thành phố.

Casio đã thiết kế cả ba mẫu đồng hồ với vỏ và dây đeo bằng titan siêu nhẹ, hoàn thiện cao cấp bằng kỹ thuật đánh bóng Zaratsu mang lại bề mặt mịn màng và không bị biến dạng. Kiểu dáng mỏng nhẹ của đồng hồ đảm bảo sự thoải mái khi đeo, với độ dày chỉ từ 9,2 đến 10,7 mm.

Mẫu OCW-S7000AP sẽ được sản xuất giới hạn chỉ 1.300 chiếc, với giá 264.000 yên (khoảng 43,67 triệu đồng). Mẫu OCW-T2600AP sẽ ra mắt với số lượng 800 chiếc, có giá 154.000 yên (khoảng 25,48 triệu đồng). Phiên bản cao cấp nhất là OCW-S6000AP sẽ có giá 495.000 yên (khoảng 81,89 triệu đồng) và chỉ được sản xuất với số lượng 700 chiếc.