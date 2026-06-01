Công nghệ từng được ca ngợi là tương lai của iPhone giờ chỉ còn trong ký ức

Apple ra mắt công nghệ 3D Touch trên iPhone 6S vào năm 2015, tuy nhiên đã chính thức loại bỏ tính năng này trên các mẫu iPhone 11 vào năm 2019. Sau đó, công ty cũng ngừng hỗ trợ 3D Touch trên các thiết bị đã từng tích hợp tính năng này với việc phát hành iOS 13 và iOS 14. Đến năm 2026, không có dấu hiệu nào cho thấy công ty sẽ hồi sinh công nghệ này hoặc tích hợp vào các mẫu iPhone mới.

3D Touch đã biết mất khỏi iPhone vì ít được người dùng sử dụng.

Từng được xem là một trong những công nghệ thú vị, nhưng 3D Touch lại không được phổ biến rộng rãi trên thị trường. Mặc dù Apple quảng bá mạnh mẽ tính năng này nhằm cho phép người dùng tương tác với ứng dụng thông qua lực nhấn trên màn hình, 3D Touch chưa bao giờ được các nhà phát triển khai thác triệt để. Nhiều người dùng thậm chí không biết đến sự tồn tại của tính năng này, thậm chí một số đã ngạc nhiên khi được giới thiệu về 3D Touch trên các mẫu iPhone như 8, X hay XS.

Mặc dù Apple chưa đưa ra lý do chính thức cho việc từ bỏ 3D Touch, có thể chi phí sản xuất và lượng người sử dụng hạn chế đã khiến tính năng này không còn hấp dẫn. Thay vào đó, công ty đã chuyển hướng tập trung vào các tính năng khác như pin dung lượng lớn hơn, màn hình luôn bật (Always-On Display) và công nghệ ProMotion.

Liệu Apple có nên hồi sinh công nghệ 3D Touch?

Nhiều người trong ngành từng rất yêu thích tính năng này. Tuy nhiên, giống như Touch Bar trên MacBook Pro, 3D Touch dường như chỉ phục vụ một nhóm nhỏ người dùng. Thực tế, nhiều tính năng hữu ích của 3D Touch hiện vẫn có thể thực hiện thông qua thao tác nhấn giữ.

Điều tương tự cũng đang xảy ra đối với Camera Control.

Một trong những điều đáng tiếc là các trò chơi hỗ trợ 3D Touch, như Alto's Adventure, đã không còn được phát triển. Apple cũng đã loại bỏ một tính năng tương tự, Force Touch, trên các mẫu Apple Watch mới hơn bất chấp không ít phản ứng từ người dùng. Cuối cùng, người dùng đã quen với các cử chỉ mới trong watchOS 10.

Gần đây, Apple đã giới thiệu tính năng Camera Control trên iPhone 16 và 17 nhằm giúp người dùng điều khiển camera thông qua các thao tác nhấn khác nhau. Tuy nhiên, nhiều người dùng vẫn gặp khó khăn trong việc sử dụng tính năng này.

Có tin đồn cho thấy Apple sẽ điều chỉnh Camera Control trên iPhone 18, có thể do chi phí sản xuất và sự khó khăn trong việc người dùng hiểu cách sử dụng tính năng này. Nếu Apple tiếp tục xu hướng đơn giản hóa các tính năng, rất có thể Camera Control cũng sẽ bị rút gọn để đảm bảo tính nhất quán, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc mất đi một lớp tương tác bổ sung.