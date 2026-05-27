Đây là lý do smartwatch liên tục nhấp nháy đèn xanh

Điều thú vị hơn, dù là Apple Watch Ultra 3 hay một thiết bị giá rẻ như Amazfit Active Max, tất cả đều sử dụng ánh sáng xanh lá cây để phát hiện nhịp tim của người dùng.

Quá trình đo nhịp tim trên smartwatch được thực hiện thông qua một kỹ thuật gọi là quang phổ đồ mạch máu (photoplethysmography). Đây là kỹ thuật dựa vào việc phát hiện sự thay đổi thể tích máu trong các mô, đặc biệt là ở da. Khi máu được vận chuyển đến các cơ quan, các mao mạch sẽ giãn nở và co lại, và những chuyển động này tương ứng với nhịp tim của người dùng. Smartwatch chiếu ánh sáng lên da, ghi lại lượng ánh sáng phản xạ và tốc độ thay đổi của nó, từ đó tính toán nhịp tim.

Vậy tại sao lại là ánh sáng xanh lá cây? Mặc dù máu có màu đỏ do chứa hemoglobin, nhưng hemoglobin hấp thụ hầu hết ánh sáng và chỉ phản xạ ánh sáng ở bước sóng màu đỏ. Các vật thể màu đỏ hấp thụ ánh sáng xanh lá cây rất mạnh, vì vậy khi các mao mạch chứa đầy máu, chúng sẽ hấp thụ ánh sáng xanh lá cây. Nhờ vậy, smartwatch có thể phân biệt giữa các mao mạch phình to và không phình to. Hơn nữa, ánh sáng xanh lá cây không xuyên sâu vào da như các màu khác, cho phép đồng hồ dễ dàng phân tích dữ liệu và cung cấp các phép đo chính xác hơn.

Liệu còn màu khác ngoài màu xanh?

Ngoài ánh sáng xanh lá cây, tùy thuộc vào kiểu smartwatch mà người dùng có thể thấy các màu ánh sáng khác ở mặt dưới. Ví dụ, Apple Watch có thể phát sáng màu đỏ để đo nồng độ oxy trong máu. Quy trình này, gọi là đo xung oxy, sử dụng ánh sáng đỏ và hồng ngoại. Khác với chức năng đo nhịp tim, đo xung oxy không quan tâm đến tốc độ thay đổi ánh sáng phản xạ mà chỉ chú trọng vào tổng lượng ánh sáng phản xạ.

Hemoglobin hấp thụ ánh sáng xanh lá cây và phản xạ ánh sáng đỏ. Cường độ màu đỏ của hemoglobin và cách nó tương tác với các bước sóng ánh sáng khác nhau phụ thuộc vào lượng oxy mà nó chứa. Hemoglobin giàu oxy có màu đỏ đậm, hấp thụ nhiều ánh sáng hồng ngoại hơn và ít ánh sáng đỏ hơn, trong khi hemoglobin thiếu oxy lại có hành vi ngược lại. Smartwatch sẽ tính toán lượng ánh sáng đỏ và hồng ngoại được hấp thụ so với lượng không được hấp thụ để xác định nồng độ oxy trong máu.

Nếu sở hữu một chiếc Apple Watch không có ứng dụng theo dõi nồng độ oxy trong máu, có thể do thiết bị chỉ được trang bị đèn xanh lá cây cho chức năng đo nhịp tim mà không có đèn đỏ và hồng ngoại cần thiết cho việc đo độ bão hòa oxy trong máu.