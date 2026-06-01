Nhiều người dùng điều hòa mắc sai lầm gây ngốn điện mà không hề biết

Khi giá điện và nhu cầu làm mát tại các đô thị đang gia tăng, một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng việc che kín hoàn toàn dàn nóng của máy lạnh có thể dẫn đến mức tiêu thụ năng lượng tăng đáng kể.

Nhiều người lo tập trung vào việc tiết kiệm điện khi bật/tắt điều hòa.

Theo nội dung một bài viết được đăng trên tạp chí The Innovation Energy, các nhà nghiên cứu tại Khoa Kiến trúc phối hợp với Khoa Kỹ thuật Điện, Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Berkeley (Mỹ) đã phân tích tác động của các vật cản xung quanh dàn nóng điều hòa không khí đến hiệu suất vận hành và mức tiêu thụ năng lượng của các tòa nhà. Kết quả cho thấy, việc ưu tiên yếu tố thẩm mỹ mà bỏ qua yêu cầu thông gió và tản nhiệt có thể làm giảm hiệu suất của hệ thống điều hòa và dẫn đến mức tiêu thụ điện tăng cao.

Nghiên cứu được thực hiện trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh chóng tại châu Á làm gia tăng hiệu ứng đảo nhiệt đô thị và nhu cầu làm mát. Điều này đã đặt ra thách thức lớn về tiêu thụ năng lượng cho điều hòa tại các thành phố.

Xu hướng đáng báo động khi sử dụng điều hòa

Nhóm nghiên cứu đã khảo sát thiết kế lắp đặt điều hòa tại hơn 80 thành phố và ghi nhận một xu hướng phổ biến: các dàn nóng thường được “giấu kín” phía sau lam chắn hoặc lớp vỏ che bụi. Đây là xu hướng ngày càng lan rộng cùng với tốc độ đô thị hóa, vốn chủ yếu chú trọng đến yếu tố mỹ quan mà chưa đánh giá đầy đủ tác động đến hiệu quả vận hành của điều hòa. Chính điều này đang làm tăng đáng kể mức tiêu thụ năng lượng và kéo dài thời gian làm mát.

Việc tiêu hao điện cũng có thể ảnh hưởng bởi cách bố trí dàn nóng.

Cũng theo nhóm nghiên cứu, ở thời điểm hiện tại vẫn thiếu các nghiên cứu có hệ thống về mối quan hệ giữa cấu trúc lớp vỏ che dàn nóng và mức tiêu thụ năng lượng, dẫn đến khoảng trống trong các tiêu chuẩn thiết kế và hướng dẫn chính sách.

Để khắc phục điều này, nhóm đã đánh giá toàn diện các thông số cấu trúc như góc nghiêng của lam chắn và độ xốp của tấm đục lỗ. Kết quả cho thấy, khi dàn nóng bị bao kín hoàn toàn, mức tiêu thụ năng lượng làm mát của tòa nhà tăng cao, đồng thời thời gian vận hành của hệ thống làm mát cũng kéo dài gây cảm giác khó chịu cho người sử dụng và tạo áp lực lớn hơn lên lưới điện.