Máy bay Mỹ phải quay đầu khẩn cấp vì một thiếu niên đổi tên loa Bluetooth thành “BOMB”

Sự việc xảy ra trên chuyến bay số hiệu 236 của hãng hàng không United Airlines, khởi hành từ sân bay Newark Liberty (Mỹ) đến đảo Mallorca (Tây Ban Nha). Theo truyền thông quốc tế, phi hành đoàn phát hiện một thiết bị Bluetooth đang phát tín hiệu với tên gọi đáng ngờ “BOMB”, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ an ninh trên máy bay.

Chuyến bay UA236 đã phải vội quay đầu trở lại điểm xuất phát.

Trước đó, phi công đã yêu cầu toàn bộ hành khách tắt kết nối Bluetooth trên các thiết bị cá nhân. Tuy nhiên, một số thiết bị vẫn tiếp tục phát tín hiệu, trong đó có thiết bị mang tên “BOMB”. Do không thể xác định ngay nguồn phát, tổ bay đã quyết định kích hoạt quy trình an ninh và quay đầu về sân bay xuất phát, chỉ ít phú sau khi cất cánh.

Ngay sau khi máy bay hạ cánh, lực lượng chức năng liên bang của Mỹ đã tiến hành kiểm tra hành khách và toàn bộ khoang máy bay. Kết quả điều tra cho thấy thiết bị gây ra cảnh báo thực chất là một chiếc loa Bluetooth do một thiếu niên mang theo. Chủ nhân của chiếc loa được cho là đã đổi tên thiết bị thành “BOMB” như một trò đùa.

Sau khi xác nhận không có mối đe dọa thực sự nào, chuyến bay được phép tiếp tục hành trình đến Palma de Mallorca. Dù không xảy ra sự cố nguy hiểm, toàn bộ hành khách phải chấp nhận lịch trình bị chậm đáng kể.

Cơ quan an ninh liên bang kiểm tra khẩn cấp chuyến bay.

Được biết, sự việc trên diễn ra trong bối cảnh nhiều hãng hàng không đang nới lỏng quy định sử dụng thiết bị Bluetooth trên máy bay nhằm cho phép hành khách kết nối tai nghe không dây để sử dụng hệ thống giải trí trên chuyến bay.

Các chuyên gia hàng không cho rằng dù chỉ là trò đùa, việc đặt tên thiết bị bằng những từ ngữ liên quan đến chất nổ hoặc đe dọa an ninh có thể dẫn đến những phản ứng nghiêm trọng. Trong môi trường hàng không, mọi dấu hiệu bất thường đều phải được xử lý theo các quy trình an toàn nghiêm ngặt nhằm bảo vệ hành khách và phi hành đoàn.