Xiaomi Smart Band 10 Pro ra mắt: Pin 21 ngày, có bản gốm cao cấp, giá từ 1,5 triệu đồng

Tại sự kiện ra mắt điện thoại Xiaomi 17 Max, hãng đã giới thiệu nhiều sản phẩm mới, trong đó có Xiaomi Smart Band 10 Pro. Chiếc vòng đeo tay thông minh này mang đến nhiều nâng cấp đáng chú ý so với thế hệ trước, đồng thời vẫn giữ mức giá phải chăng.

Xiaomi Smart Band 10 Pro được trang bị màn hình AMOLED màu 1.74 inch với độ phân giải 336 x 480 pixel và độ sáng tối đa lên tới 2.000 nits, cho phép hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh nắng gắt. Màn hình được bảo vệ bằng kính cong 2.5D, tạo cảm giác cao cấp hơn so với các smart band truyền thống.

Đặc biệt, Xiaomi không chỉ cung cấp phiên bản tiêu chuẩn với khung hợp kim nhôm mà còn ra mắt phiên bản Ceramic cao cấp, đi kèm với dây đeo cao su fluorocarbon hoặc dây da, mang lại phong cách thời trang hơn cho người dùng.

Về tính năng sức khỏe, Smart Band 10 Pro được trang bị cảm biến PPD ánh sáng kép, cho khả năng đo nhịp tim với độ chính xác lên tới 98.2%. Thiết bị cũng hỗ trợ theo dõi SpO2, HRV (biến thiên nhịp tim), giấc ngủ, mức độ căng thẳng và hoạt động hàng ngày.

Bộ cảm biến đi kèm bao gồm gia tốc kế, con quay hồi chuyển, cảm biến ánh sáng môi trường, địa từ và cảm biến nhịp tim quang học, giúp thiết bị trở thành công cụ theo dõi sức khỏe toàn diện cho người dùng.

Về khả năng kết nối, Xiaomi Smart Band 10 Pro hỗ trợ Bluetooth 5.4, GNSS, NFC, BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo và QZSS. Thiết bị có khả năng chống nước ở mức 5ATM và được trang bị động cơ rung tuyến tính để tạo phản hồi xúc giác, hỗ trợ hơn 150 chế độ thể thao. Đặc biệt, nó còn có chế độ chơi game mới, cho phép theo dõi trạng thái cho hơn 400 trò chơi và tương thích với hệ sinh thái của Apple, cho phép người dùng thực hiện một số chức năng qua ứng dụng Phím tắt.

Về thời lượng pin, Smart Band 10 Pro sở hữu viên pin 350 mAh, có thể hoạt động lên tới 21 ngày chỉ sau một lần sạc và mất khoảng 90 phút để nạp đầy. Nếu con số này chính xác, đây sẽ là một lợi thế lớn so với các smartwatch truyền thống thường phải sạc sau vài ngày.

Phiên bản kim loại của Xiaomi Smart Band 10 Pro nặng khoảng 21.6g, trong khi phiên bản gốm nặng khoảng 28.7g. Kích thước của phiên bản kim loại là 42.84 x 32.16 x 9.7mm, còn phiên bản gốm có kích thước 43.97 x 33.35 x 9.7mm.

Giá khởi điểm của Smart Band 10 Pro là 399 nhân dân tệ (khoảng 1,5 triệu đồng) cho bản tiêu chuẩn, 449 nhân dân tệ (khoảng 1,7 triệu đồng) cho bản dây da, và 479 nhân dân tệ (khoảng 1,8 triệu đồng) cho phiên bản Ceramic cao cấp, với nhiều tùy chọn màu sắc trẻ trung và hiện đại.