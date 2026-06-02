MediaTek và NVIDIA ra mắt vi xử lý RTX Spark cho PC chạy Windows, hỗ trợ RAM 128GB

Tại triển lãm Computex 2026, MediaTek và NVIDIA đã chính thức giới thiệu dòng vi xử lý NVIDIA RTX Spark. Đây là giải pháp phần cứng đánh dấu sự chuyển dịch của MediaTek từ phân khúc thiết bị phổ thông vào thị trường Windows PC cao cấp, tập trung vào các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) cục bộ và đồ họa hiệu năng cao.

Vi xử lý NVIDIA RTX Spark được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa kiến trúc CPU hiệu năng cao của MediaTek và hệ sinh thái đồ họa RTX của NVIDIA. Mục tiêu của dòng chip này là mang lại khả năng xử lý các tác nhân AI cá nhân (Personal Agents) và trải nghiệm chơi game chất lượng cao ngay trên các dòng máy tính có thiết kế mỏng nhẹ, tiết kiệm điện năng.

Theo các chuyên gia phân tích, bước đi này giúp MediaTek vượt ra khỏi thị trường Chromebook truyền thống để tiếp cận các phân khúc có biên lợi nhuận cao hơn và thiết lập quan hệ với các nhà sản xuất máy tính hàng đầu.

MediaTek đóng vai trò tích hợp các hệ thống con quan trọng vào một thiết kế chip đơn (SoC) nhỏ gọn. Vi xử lý mới hỗ trợ kiến trúc bộ nhớ hợp nhất với dung lượng tối đa lên đến 128GB, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về băng thông của các mô hình AI lớn và phần mềm sáng tạo nội dung.

Nền tảng này cũng tích hợp sẵn silicon kết nối không dây có độ trễ siêu thấp, hỗ trợ các quy trình làm việc AI lai (kết hợp giữa xử lý cục bộ và điện toán đám mây). Về mặt quản lý năng lượng, chip được tối ưu hóa cùng quy trình sản xuất của TSMC và hệ thống quản lý nguồn thông minh nhằm kéo dài thời lượng pin cho thiết bị di động.

Dự kiến, những dòng laptop đầu tiên sử dụng vi xử lý NVIDIA RTX Spark sẽ chính thức có mặt trên thị trường vào mùa thu năm 2026.