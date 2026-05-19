Garmin công bố đồng hồ thông minh Forerunner 70 và 170, giá phổ thông

Garmin vừa giới thiệu các mẫu đồng hồ chạy bộ GPS thông minh mới là Forerunner 70 và Forerunner 170/170 Music, hướng đến nhóm người dùng mới bắt đầu chạy bộ hoặc muốn duy trì thói quen vận động hằng ngày. Bộ đôi mới thuộc phân khúc smartwatch chạy bộ phổ thông, tập trung vào trải nghiệm dễ tiếp cận cùng nhiều công cụ hỗ trợ tập luyện và theo dõi sức khỏe.

Cả hai sản phẩm đều sở hữu màn hình AMOLED 1.2 inch, hỗ trợ cảm ứng kết hợp hệ thống 5 nút bấm vật lý quen thuộc trên các dòng đồng hồ chạy bộ của Garmin. Thiết kế này cho phép người dùng thao tác thuận tiện hơn trong quá trình vận động, đặc biệt khi tập luyện ngoài trời hoặc dưới điều kiện thời tiết khác nhau.

Theo nhà sản xuất, Forerunner 70 được phát triển dành cho người chạy bộ ở nhiều cấp độ, hỗ trợ xây dựng thói quen luyện tập hơn thông qua các công cụ theo dõi trực quan. Thiết bị tích hợp GPS để ghi nhận thời gian, quãng đường, tốc độ chạy và nhịp tim ngay trên cổ tay. Thời lượng pin của mẫu đồng hồ này đạt tối đa 13 ngày ở chế độ smartwatch.

Một trong những điểm mới trên Forerunner 70 là tính năng Quick Workouts, cho phép người dùng thiết lập nhanh các bài tập theo thời lượng và cường độ mong muốn. Đồng hồ cũng hỗ trợ Garmin Coach với các giáo án cá nhân hóa dựa trên dữ liệu sức khỏe và khả năng phục hồi của từng người dùng. Ngoài các bài tập chạy chuyên sâu, hệ thống còn bổ sung giáo án kết hợp chạy và đi bộ với khối lượng nhẹ hơn dành cho người mới bắt đầu.

Forerunner 70 cũng hỗ trợ Daily Suggested Workouts với các gợi ý luyện tập được điều chỉnh sau mỗi buổi vận động. Bên cạnh đó, sản phẩm tích hợp nhiều công cụ phân tích tập luyện như Training Readiness, Training Status, Running Power và Running Dynamics. Ngoài chạy bộ, thiết bị hỗ trợ hơn 80 bộ môn thể thao khác nhau gồm bơi lội, đạp xe, tập thể lực và nhiều hoạt động vận động khác.

Ở khía cạnh theo dõi sức khỏe, đồng hồ hỗ trợ ghi nhận giấc ngủ, biến thiên nhịp tim HRV, nồng độ oxy trong máu Pulse Ox, nhịp thở và các dữ liệu thể chất khác theo thời gian thực. Thiết bị cũng đồng bộ thông báo từ điện thoại, LiveTrack cùng các công cụ hỗ trợ an toàn trong quá trình vận động.

Trong khi đó, Forerunner 170 kế thừa toàn bộ tính năng của Forerunner 70 nhưng được bổ sung thêm Garmin Pay để thanh toán không chạm thông qua ngân hàng tương thích. Người dùng có thể mua đồ uống hoặc đồ ăn nhẹ trong lúc tập luyện mà không cần mang theo ví hay điện thoại.

Riêng phiên bản Forerunner 170 Music còn hỗ trợ lưu trữ playlist, podcast hoặc bài hát trực tiếp trên đồng hồ để phát qua tai nghe không dây mà không cần kết nối smartphone. Theo công bố từ hãng, Forerunner 170 và Forerunner 170 Music có thời lượng pin tối đa 10 ngày ở chế độ smartwatch.

Về giá bán, Forerunner 70 được bán với 6 tùy chọn màu sắc gồm đen, trắng, vàng chanh, tím lạnh, hồng nhạt và xanh đen, giá niêm yết dưới 7,2 triệu đồng. Forerunner 170 có hai màu đen và trắng với giá khoảng 8,7 triệu đồng, trong khi phiên bản Forerunner 170 Music có thêm màu xanh lam và hồng đỏ, giá bán gần 10,3 triệu đồng.